Disney+ lanza 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' para celebrar el día de la saga.

"May the Force be with you". Este lunes 4 de mayo se celebra, como cada año, el día de 'Star Wars'. Pero, este no será un aniversario cualquiera. Disney decidió lanzar en su plataforma dos meses antes de lo previsto 'El ascenso de Skywalker', la novena entrega de la saga, para complacer a sus seguidores en medio de la pandemia del coronavirus.

La película hizo su debut en las pantallas de los cines tradicionales en diciembre del año pasado. No tuvo la acogida esperada -su taquilla fue la más baja de la última trilogía-, pero superó los 1.000 millones de ingresos por las proyecciones en las salas. Con el adelanto de 'El ascenso de Skywalker', la empresa ha motivado a los fans a volver a entrar al mundo 'Star Wars'. Ya pueden hacer un maratón y ver del tirón los nueve capítulos de la saga.

Junto con el estreno del episodio IX, Disney+ estrena el documental de ocho episodios sobre la primera temporada de 'The Mandalorian'. Se trata de la 'Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian', la serie documental en la que Jon Favreau, creador de 'The Mandalorian', invita a directores, técnicos y artistas, a contar un poco más de su experiencia en este proyecto. Con la sombra siempre presente de George Lucas, el creador de la saga, cada capítulo de la serie documental se centra en un aspecto concreto de 'The Mandalorian' y se articula en torno a un debate de algunos de los miembros del equipo, junto a escenas del rodaje y explicaciones de detalles que encantarán a los fans de la saga galáctica.

Directores, legado, reparto, tecnología, efectos especiales o conexiones con 'Star Wars' son algunos de los temas que trata esta serie documental, que mañana emite su primer capítulo y que, a partir del segundo, se podrá ver cada viernes en la plataforma. Definitivamente, los seguidores de la saga están de enhorabuena.

De esta forma, Disney+ se salta otra vez las ventanas de distribución habituales durante la pandemia para llevar el estreno a sus usuarios confinados. En Estados Unidos, la plataforma sorprendió a todos con lanzamientos anticipados de cintas como 'Frozen 2', 'Onward', y próximamente estrenará 'Artemis Fowl' directamente en el catálogo.