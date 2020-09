El divertido incidente de Pilar Rubio que provoca un ataque de risa a Pablo Motos.

El plató de ‘El Hormiguero’ recibía este lunes a Raúl Cimas, que presentaba su nuevo libro, ‘Mamotreto’. El actor e ilustrador acudía al programa con un lema: “Al mal tiempo, buena cara”. Sobre su verano, Cimas confesaba que se ha dedicado a dibujar “explorando un mundo maravilloso, descubriendo animales nuevos”. Así, el de Albacete mostraba como ejemplo a “la salamanchega”, un curioso dibujo de una salamanquesa vestida de manchega.

En su nuevo libro, el invitado recopila sus tres obras anteriores. “He escrito un prólogo de un folio”, bromeaba Cimas. En este proyecto indaga en “los flipaos”, a quienes describe como “la gente que impulsa el mundo”. Y añadía un ejemplo: “Un flipao es Jesús Vázquez en su anuncio de Jazztel”. Pablo Motos también aprovechaba para dar su opinión de ‘Mamotreto’: “El libro está lleno de lo que hay en la cabeza de Raúl, que no es cualquier cosa”. Como curiosidad, Cimas confesaba que fue compañero de universidad de Ernesto Sevilla.

Tras 20 años “en la carretera haciendo bolos”, el cómico contaba algunas de sus actuaciones más curiosas. “Yo he estado en bares en los que he estado encerrado en el almacén a oscuras”, confesaba. Tras repasar sus anécdotas, Motos daba paso a la sección de Pilar Rubio, que presentaba las últimas tendencias en moda. “Qué ganas tenía yo de este momento”, comentaba la colaboradora nada más entrar en plató. Dispuesta a dar su primer desfile de la temporada, Pilar procedía a mostrar el modelito de la noche. Sin embargo, sufría un pequeño percance. La mascarilla gigante que llevaba en la cara provocaba que tuviera un pequeño tropiezo que no pasaba desapercibido para Motos.

“Casi se cae”, exclamaba el presentador al ver la escena. Una vez pasado el riesgo, Pilar sonreía. “Casi me mato”, respondía. Motos no podía contener la risa ante lo que acababa de pasar y bromeaba: “Has hecho un chiquito de la calzada”. “Ahora mismo no sé si eres Pilar Rubio o Villarejo”, continuaba Motos. Después de este pequeño incidente, Pilar continuaba con su sección y aconsejaba “apuntarse a la moda mascarilleja”. Además, presentaba “el maximalismo”, una tendencia con la que “recargarlo todo”. Y no se quedaba ahí, vestía a Pablo Motos y a Raúl Cimas con un sujetador de brillantes, otra de las tendencias de la temporada. Una curiosa estampa.