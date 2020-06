El plató de ‘Sábado Deluxe’ volvía a iluminarse este fin de semana tras el polémico enfrentamiento de la semana pasada, en el que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaban una acalorada discusión porque no compartían una misma opinión en cuanto a la gestión del Gobierno durante el confinamiento. Olvidado este desencuentro, Jorge Javier daba la bienvenida este sábado a Lolita Flores, que acudía al programa para contar en primer persona el drama que había vivido durante los últimos meses.

Nada más empezar la entrevista, la actriz y cantante confesaba que, aunque ha saboreado las mieles del éxito, nunca podrá compararse con su madre, Lola Flores. "He estado a la sombra de mi madre porque mi madre era un árbol muy grande", aseguraba. En su faceta profesional, tras más de cuarenta años como cantante y actriz, la invitada no se mostraba del todo satisfecha con el éxito obtenido en su carrera: "No me siento reconocida como cantante, pero sí como actriz".

Los colaboradores del programa también debatían sobre qué faceta de Lolita era la que más les gustaba. E incluso planteaban nuevas posibilidades, como la de participar en un ‘reality’ de Telecinco. Tras estos comentarios con tono distendido, la artista se ponía más seria para confesar el drama que ha vivido durante el confinamiento. "He echado mucho de menos mi trabajo y sentirme útil", comentaba a Jorge Javier. En su cara se reflejaba que realmente lo había pasado mal. "He llorado mucho durante el confinamiento porque he echado mucho de menos a mi gente, no me gusta la soledad", confesaba.

Afortunadamente para Lolita, con el fin del confinamiento también volverán a abrir los teatros, aunque con ciertas medidas de seguridad. Volverá a subirse a las tablas en julio, aunque "con un 75% del aforo permitido". Según relataba, la crisis económica provocada por el coronavirus ha afectado gravemente al sector del arte: "Yo no he pedido el paro, pero que mi sector ha sido muy golpeado". Y destacaba el papel de su sector en el encierro obligado por el Covid-19: "La cultura ha sido la gran compañera de todos durante el confinamiento".

El coronavirus ha marcado la vida de Lolita, que aseguraba que aún no lo ha superado: "He pasado mucho miedo y todavía tengo miedo por el coronavirus". Tras confesar sus miedos, Jorge Javier se interesaba por su opinión sobre Mila Ximénez y el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace unos días. "Sé que Mila va a salir adelante de su enfermedad, es una superviviente y una sobreviviente", aseguraba. Además, relataba cómo vivió la enfermedad su madre: "Mi madre tuvo que vender muchas joyas y muchas cosas para pagar sus operaciones de pecho".