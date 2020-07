Echenique escribe un tuit contra Vicente Vallés y los periodistas se indignan

Nueva polémica en Twitter. El político de Podemos, Pablo Echenique, ha vuelto a la carga en su cuenta de Twitter. Esta vez para criticar con dureza al periodista y presentador de Antena 3, Vicente Vallés. Varios periodistas ya se han pronunciado al respecto para defender la postura de su compañero de profesión.

El dirigente de la formación morada colgaba un vídeo en el que repasa "los grandes momentos de Vicente Vallés y A3media contra Podemos". Según Echenique, "lo que le pasa" a Vallés es que "le produce sarpullidos que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el Gobierno". "Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos", remata el político.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

Estas palabras no han sentado nada bien dentro del gremio. Sandra Golpe, Ana Pastor, Josep Pedrerol, y Sergio Martín han sido algunos de los periodistas que se han posicionado a favor del comunicador y han alabado su rigor y su profesionalidad. "Es un gran periodista, uno de lo mejores: agudo, elegante, incisivo y ¡valiente!", escribía Sergio Martín, periodista de la televisión pública.

Además, los comunicadores han querido criticar este gesto del dirigente de Podemos, más allá de quién fuera el periodista en esta ocasión. "No es la primera vez y no será la última", apuntaba Ana Pastor. En la misma línea, David Jiménez, ex director de El Mundo, decía: "Un partido en el Gobierno debe defender la libertad de expresión, no señalar periodistas. Las cloacas mediáticas existen: relacionar a todos los periodistas críticos con ellas es utilizar sus mismos métodos".

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! 😝Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020