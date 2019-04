Esta es la famosa británica con la que comparan a Edurne en Reino Unido

Edurne ya vive junto a David de Gea en Reino Unido. Tras ocho años llevando su relación a distancia, la pareja por fin convive bajo el mismo techo, pues la cantante se ha mudado a Manchester, la ciudad donde el portero reside desde 2011, cuando fichó por el United. En este tiempo, ambos han estado viajando continuamente para verse, pero ahora la cantante ha decidido trasladarse allí para pasar más tiempo juntos.

Este hecho no ha pasado desapercibido a la prensa británica, que se ha hecho eco de la mudanza de Edurne y, además, ha encontrado en ella al 'alter ego' de una de las famosas nacionales. Porque parece que la madrileña tiene a su doble en Inglaterra, con la que comparte un evidente parecido físico y más cosas.

Se trata de Caroline Flack, una estrella televisiva que conjuga la presentación de programas con su participación en 'realities'. De hecho, ganó uno de baile, como Edurne, llamado 'Three's Dancing on Wheels' emitido en la BBC. La española se hizo con la victoria 'compartida' con Belén Esteban en 'Más que baile'.

Como puede verse en las imágenes, Caroline también es rubia como Edurne, con tonalidades más oscuras, lleva el mismo corte de pelo y tiene unas facciones muy similares. Además, ambas poseen un físico envidiable bien proporcionado y tonificado. La británica tiene seis años que Edurne, pues tiene 39 años y la cantante, 33.

Además, el diario 'The Sun' indica que ambas salen con hombres más jóvenes que ellas. Edurne saca cinco años a De Gea y Caroline, que ahora está soltera, ha salido con el ex de One Direction Harry Styles, que tiene 14 años menos, y con Andrew Brady, una estrella de 'realities' 13 años menor. Algo que a Flack le ha valido críticas con un marcado tinte machista, de las que ella se ha defendido diciendo que si llamarle 'cougar' -denominación despectiva que reciben las mujeres que salen con hombres más jóvenes- era un insulto, para ella era un "honor".

Además, ambas se han subido a las tablas para interpretar un musical. Recordemos que Edurne fue Sandy en el musical de 'Grease' durante seis años, mientras que Caroline interpretó a Roxie en el musical 'Chicago' el pasado año. Igualmente, la española también tiene su faceta televisiva como jurado del programa 'Got Talent'.

Igualmente, tienen un estilo de vestir muy similar, apostando por prendas muy femeninas, con los vestidos como sus prendas favoritas. También son fans del deporte y tanto van al gimnasio como hacen 'running' y adoran a sus perros. Unas similitudes que no han pasado desapercibidas en el nuevo hogar de Edurne, Reino Unido.