Efrén sorprende en ‘La casa fuerte’: "Isa Pantoja y yo tuvimos un tonteo".

Un mes después del estreno de la segunda temporada de ‘La casa fuerte’, los concursantes del ‘reality’ de Telecinco se enfrentaban este domingo a una nueva expulsión. Marta, Albert, Cristini y Rebeca eran los nominados de la semana, cuya permanencia en el programa estaba en manos del público. Tras unos primeros momentos de tensión, finalmente, Albert y Marta eran salvados gracias a los votos de los espectadores.

Al margen de la dinámica del concurso, la convivencia en la casa continúa con altas dosis de crispación. Samira y Sandra protagonizaban durante la semana un durísimo enfrentamiento después de que la primera insinuara que "guarda un as bajo la manga" en referencia a Tom, pareja de Sandra. Y no se equivocaba, Samira desvelaba que Tom le propuso hacer un trío con Marta. Por su parte, Sandra, consciente de que se trataba de alguna infidelidad de su novio, explotaba contra su compañera.

"Te tendrían que haber echado", aseguraba Samira a Sandra, que, hundida en un mar de lágrimas, pedía saber la información sobre Tom. Ya en la gala en directo, Sandra confesaba los motivos que le llevaron a reaccionar de esa manera: "Tuve que aguantar muchos comentarios de Samira y, al final, cansa. Que te estén probando te colapsa. Y no aguanté más. Samira juega al juego sucio de ‘Tom es infiel’. Yo lo quiero es que se me cuenten las cosas".

Pero eso no era lo más sorprendente del programa. Jorge Javier Vázquez desvelaba la identidad del nuevo concursante del programa: Efrén Reyero. El extronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ pasaba este mismo domingo a convivir con el resto de participantes. Pero la llegada de Efrén no dejaba indiferente a nadie. En su primera intervención como concursante oficial, Efrén desvelaba que ya no es pareja de Marta López "desde hace dos semanas".

Además de esta exclusiva, Efrén confesaba un aún más grande: "He tenido un tonteo con Isa Pantoja". Tanto el presentador como los colaboradores se quedaban de piedra al escuchar las palabras del nuevo concursante. Pero no se quedaba ahí. Efrén aseguraba que este encuentro íntimo con Isa Pantoja se produjo cuando ella ya estaba con su actual pareja, Asraf Beno. El presentador intentaba sacarle más información a Efrén, pero se mostraba algo reacio a contar más detalles. El malagueño se limitaba a asegurar que “hubo buen rollo” entre ellos durante una noche de fiesta.