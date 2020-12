¿El año del sorpasso en las campanadas? Pedroche se acerca a La 1, que se blinda

Con la Puerta del Sol vacía por primera vez en la historia para recibir al nuevo año y despedir a 2020 por la pandemia, la batalla de la audiencia televisiva durante las campanadas está más ajustada que nunca. Los datos conseguidos el año pasado durante el último minuto del 31 de diciembre dejan a Cristina Pedroche y Alberto Chicote al borde de un sorpasso histórico. La 1 vio tambalearse su hegemonía y este año se ha blindado. Difícil lo tienen los rostros de Antena 3, vestido de la presentadora mediante, ante los ases en la manga elegidos por TVE -Anne Igartiburu y Ana Obregón-. A favor de la presentadora que sube como la espuma como 'favorita' para tomarse las uvas, y que ella ya ha reconocido que le gustaría hacerlo el resto de su vida, está la pérdida constante de espectadores de una cadena a la que vuelve una Obregón el peor año de su vida.

Como no podía ser de otra forma, Antena 3 confirmaba de manera oficial quiénes despedirán este dramático 2020. Tras seis años ya se ha convertido en una tradición más por estas fechas ver el vestido con el que cada año deslumbra la presentadora y se convierte en conversación de muchos hogares para bien, o para mal. Ella confiesa que nunca lee nada hasta por lo menos el día 2 de enero para tener la noche en paz. Como es habitual en estas semanas, entorno al vestido hay un gran secretismo. Una vez más Josie está siendo el encargado de ultimas todos los detalles de una pieza en la que llevan trabajando desde hace tiempo y que según declaró el propio diseñador intentará hacer olvidar a los espectadores por unos segundos toda la tragedia vivida meses atrás por culpa del coronavirus.

En este sentido la presentadora ha asegurado que "tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada con las Campanadas de este año. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo. Llevar un poquito de ilusión y que todos recibamos al año nuevo con una sonrisa. Ese sería mi éxito". Su compañero desde hace cinco años frente a la Puerta del Sol, Chicote, también destaca las de este 2020 por ser "las campanadas más ilusionantes, más esperanzadoras" de su vida. "Vivimos en un paréntesis que se abrió el 13 de marzo del 2020 y que creemos que se va a cerrar por fin en este 2021. Más pronto o más tarde, pero dar ese paso al 2021 es como empezar a contar hacia el final". Y una pista más: "Quiero ser la luz", aunque asegura que no llevará brilli brilli. "No será 'elegante' porque yo no soy así

En la batalla por la audiencia este año Pedroche y su vestido lo tendrán especialmente difícil en cuanto a ser la reina indiscutible de las campanadas, con los datos de audiencia en la mano. TVE tendrá ante el solitario reloj que todos los años es puntual con la cita a nada más y nada menos que Ana Obregón junto a su emblemática presentadora de este momento Anne Igartiburu. Será la primera vez que dos voces femeninas estén al frente de este espacio y para la actriz se trata de la tercera vez que vive este momento en la cadena pública meses después de perder a su hijo. "Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos", declaraba Obregón.

Igartiburu, por su parte, sumará 16 años consecutivos al frente de las Campanadas de La 1. Sin embargo estas "toman un sentido muy especial", reconocía la presentadora, porque "no somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero", señalaba. Respecto a su nueva compañera tiene claro que "dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía".

Ambas cadenas llevan unos años acaparando a la mayor parte del público que se come las uvas frente al televisor, pero no son las únicas que convierten a sus presentadores en los encargados de decir adiós al año. En esta ocasión una hora después de Obregón e Igartiburu serán Ana Guerra y Roberto Herrera los que conectarán con los espectadores de RTVE desde Santa Cruz de Tenerife para dar la bienvenida al nuevo año. Herrera suma una nueva transmisión -número 17- al frente de la cita más esperada del año y a su lado tendrá a una debutante, la joven cantante canaria 'hija' de Operación Triunfo Ana Guerra.

Los presentadores Cristina Pardo e Iñaki López serán los encargados de despedir el año en La Sexta. "Esta Nochevieja sí tengo la sensación de estar dando paso a algo mejor... Peor es difícil. Ojalá en 2021 tengamos vacuna para todos, salud a pesar de todo y suerte en lo económico para los que han perdido tanto. Hay ganas de acompañar a la gente y de dar paso al nuevo año deseando lo mejor para todos y mucha fuerza para los que han perdido a un ser querido", manifestaba Pardo. En la misma línea el presentador de La Sexto Noche tiene claro que "por una vez nuestra predicción será infalible: ¡el próximo año será mejor!".

Mediaset en la batalla por la audiencia durante las campanadas no 'juega' desde que Pedroche debutó en La Sexta. Este año Sandra Barneda y Christian Gálvez serán sus rostros y lo harán desde la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria tras el acuerdo alcanzado entre el Patronato de Turismo de Gran Canaria y Mediaset España. De este modo, quienes opten por Mediaset España para despedir el año 2020 podrá ver en televisión el 31 de diciembre, a partir de las 23.00 horas en Canarias, el icónico espacio de la geografía insular que tomará el relevo de la madrileña Puerta del Sol, convirtiéndose en el centro de atención del público peninsular y canario. Este acuerdo llega cuando se esperan audiencias con "cifras destacables" debido a las restricciones por el Coronavirus, que se entiende aumentará el seguimiento televisivo de las tradicionales campanadas de Fin de Año.