El diseñador Caprile estalla en ‘Maestros de la costura’: “¡Esto es un horror!”

El taller de ‘Maestros de la costura’ recibía este lunes la visita de Ona Carbonell, ganadora de ‘MasterChef Celebrity 3’. La exnadadora pisaba el plató del programa de Raquel Sánchez Silva para dar paso a la primera prueba, en la que los aspirantes se enfrentaban al reto de confeccionar ropa interior para hacer deporte. La mayor dificultad de la prueba consistía en un inesperado cambio de materiales entre los aspirantes, que se quedaban a cuadros cuando les ordenaban intercambiar sus tejidos, patrones e hilos con su compañero de mesa.

Las prendas creadas por los aspirantes impactaban a los jueces y no precisamente en el buen sentido. Algunas de las creaciones provocaban las críticas de María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile. Precisamente, este último era quien peor se tomaba los malos resultados de sus discípulos. “La gente no va vestida por la calle con intenciones, va vestida con ropa”, afirmaba el diseñador ante Palomo, que aseguraba que, aunque la creación de Borja no era la mejor, tenía una buena intención. “No has conseguido a hacer un buen conjunto”, remataba el miembro del jurado.

El enfado de Caprile iba en aumento y también el tono de sus palabras hacia Borja: "No puedes seguir presentando estos trabajos. Es una tomadura de pelo al resto de tus compañeros, a la modelo y a nosotros tres, ¡esto es un horror!". El diseñador explotaba ante el aspirante, que se quedaba sin argumentos para defenderse. “Mejor callar y parecer tonto, que hablar y demostrarlo”, comentaba Borja. Era de esperar que, después de esta bronca, la prenda de Borja fuera elegida como la peor de la prueba.

Y no solo Borja recibía críticas. También David tenía una mala prueba y, como consecuencia, se enfrentaba al juicio de Caprile. “¿Esto qué es? ¿Un ‘croquetope’ de esos?”, preguntaba el diseñador al ver la prenda de David, que explicaba: “Me he inspirado en el estilo de Kim Kardashian, también en Jane Fonda...”. Caprile no tardaba en dejarle sin palabras con su respuesta: “Te ha faltado Lina Morgan en ‘La tonta del bote'”. Este comentario detaba la risa de los aspirantes y de Raquel Sánchez Silva. También María Escoté criticaba a David: “El top está bien para bailar en un pódium de una discoteca, pero no para hacer deporte”.