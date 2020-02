Pablo Motos castiga a Arturo Valls por su "ofensa muy grave" en 'La Resistencia'. 

"Qué a gusto estoy". Con estas palabras iniciaba Arturo Valls su entrevista de este jueves en 'El Hormiguero'. El presentador visitaba el plató de Pablo Motos para anunciar la nueva temporada de 'Me resbala', el programa que presenta en Antena 3 y que vuelve el lunes 2 de marzo. El invitado platino estaba tan cómodo en el programa que incluso acudía vestido tan solo con un pijama. "He venido tantas veces ya que estoy como en casa, así que he dicho 'pues me vengo en pijama'", comentaba Valls. Sin embargo, la alegría le duraba poco al presentador.

"Has entrado y se ha iluminado el plató de tu energía positiva, pero fuiste a 'La Resistencia' y rompiste la taza (de invitado platino de 'El Hormiguero')", explicaba Pablo Motos y recordaba el momento en el que Arturo Valls, durante una visita al programa de Broncano, rompió la taza que el programa de Motos regala a los invitados platino. "Se me cayó", contestaba el invitado. Sin embargo, las disculpas de Valls no eran suficientes para el presentador, que aseguraba que "esto es una ofensa muy grave". Por ello, Motos retiraba todos los privilegios como invitado platino que Arturo tenía hasta el momento. "Esta vuelve a ser tu primera visita", aseguraba el presentador.

De esta manera, Arturo Valls era invitado a levantarse para cambiar su cómoda silla por otra de plástico. También le retiraban la taza y le daban un botijo, como símbolo de castigo por haber roto la famosa taza. "Ese sillón no te corresponde", incidía Pablo Motos. Arturo Valls, sorprendido por el castigo, exclamaba: "Yo vengo diciendo que estoy como en casa y mira cómo me siento ahora, ¡en una silla de plástico!". Ya como si fuera su primera visita, el invitado bromeaba: "¡Vaya penitencia por la bromita de romper la taza en 'La Resistencia'!".

De nuevo sumergidos en la entrevista, Motos y Valls han continuado con el guion del programa. Sobre la nueva edición de 'Me resbala', el invitado aseguraba que el espectador podrá encontrar el lunes "entretenimiento familiar para toda la peña, con pruebas nuevas muy divertidas". El presentador animaba al público a no perderse esta nueva entrega del programa de humor porque asegura risas con sus famosos colaboradores, que se someten a distintas pruebas. "Ver a El Monaguillo sufrir es muy divertido", bromeaba el presentador.