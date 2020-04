'El Hormiguero' saca a la luz el pasado oscuro de Motos: "Fue sin darme cuenta"

"Hoy quiero empezar con una reflexión sobre el cerebro", así comenzaba Pablo Motos la semana en 'El Hormiguero'. Según explicaba el presentador, "los pensamientos sin datos y los datos se pueden cambiar". Por ello, animaba a la audiencia a incentivar el uso consciente del cerebro ya que "o controlamos el cerebro o a este paso nos vamos a volver locos". "Cada pensamiento suelta energía en forma de electricidad. Un cerebro dormido podría encender una bombilla", afirmaba Motos.

Con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita en la mesa del programa, el presentador daba paso al primer invitado de la noche: Joaquín Reyes. "Llevo un confinamiento muy fuerte de entrenamiento. Yo siempre he vivido de mi físico y me ha abierto muchas puertas, pero ahora estoy a otro nivel. Estoy muy 'chetao'", bromeaba el humorista sobre cómo vive el confinamiento en casa. Con su peculiar sentido del humor, Joaquín Reyes explicaba que su rutina consistía en "hacer la carretilla". Finalmente, Motos despedía la conexión con un aplauso para el personal sanitario que lucha contra el coronavirus.

Tras la entrevista, las hormigas Trancas y Barrancas sometían a Pablo Motos y a sus colaboradores a unas preguntas un poco comprometidas. Entre otras confesiones, el presentador sorprendía con una revelación. En una ocasión, según desvelaba Piedrahita, Motos "robó un televisor en Ikea". El presentador no lo recordaba, en principio, pero acababa confesando que era verdad. "Yo pasé por caja, llevaba arriba lo que llevaba y no me di cuenta lo que llevaba abajo. Fue sin darme cuenta", explicaba Motos, que dejaba claro así que lo hizo por un descuido.

Otros invitados del programa que conectaban desde su casa eran Mario y Alaska. El líder de las Nancys Rubias sorprendía con su nuevo look, con una frondosa barba. "Ahora he decidido ser un macho alfa o un náufrago", bromeaba. En su primera videollamada en televisión, Alaska aseguraba que durante las tres semanas de confinamiento han vivido momentos de todo tipo. "Hay días mejores, hay días peores", comentaba. Además de mostrar su casa, Mario Vaquerizo bromeaba afirmando que era el responsable del aumento en el consumo de cerveza durante el confinamiento.