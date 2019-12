El inesperado regalo de Alejandro Sanz para Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Uno de los artistas españoles más internacionales ha visitado este jueves el plató de El Hormiguero. Con motivo de la presentación de la edición especial de su álbum 'La Gira', Alejandro Sanz era recibido entre aplausos y gritos de sus fans. La complicidad entre el cantante y Pablo Motos era evidente ya que presumen de una gran amistad desde hace varios años.

La visita más esperada de la semana no ha defraudo a los espectadores, pues ha estado cargada de sorpresas y confesiones muy reveladoras. Acostumbrado a otorgar el título de 'invitado platino' a las celebridades que acuden a su programa, esta vez era Pablo Motos el que, por sorpresa, era reconocido por un invitado.

Nada más empezar la entrevista, el presentador se percataba de lo que Alejandro Sanz tenía entre manos. "Me traes un regalito", comentaba, expectante a lo que había dentro del envoltorio. "Teniendo en cuenta que soy del club platino, yo también te quiero nombrar a ti entrevistador platino y te he traído tu taza y la tarjeta", explicaba el cantante en medio de una celebración. Motos no ocultaba su sorpresa y se fundía en un abrazo con el artista. "Tengo el honor de formar parte del club de Alejandro Sanz", respondía el presentador, orgulloso de su nombramiento.

No era la única sorpresa de la noche. Alejandro Sanz, que recibirá próximamente una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, también se ha hecho con un obsequio del programa. "Me sabe mal que en España no tengas nada", argumentaba Motos, introduciendo la sorpresa. El Monaguillo se trasladaba hasta la Plaza de Colón para iluminar una estrella con el nombre del invitado para reconocer su dilatada carrera musical.

Tras estos momentos de alegría y celebraciones, Alejandro Sanz también ha tenido unas palabras dedicadas a otra artista que en el último año ha cobrado gran relevancia a nivel mundial: Rosalía. "¿No te has planteado hacer un dueto con Rosalía?", preguntaba Motos. El cantante revelaba que "lo hemos hablado en alguna ocasión, nos hemos encontrado alguna vez juntos y lo hemos comentado". "Rosalía tiene todo mi respeto y además me gusta. Es muy original lo que hace y lo hace con respeto al flamenco", explicaba tras recordar su último encuentro hace tan solo unas semanas en la entrega de los Grammy Latinos.