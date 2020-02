El zasca de Sandra Barneda a Andrea en La isla: "¿A ti qué narices te importaba?".

La segunda parte del último debate de ‘La isla de las tentaciones’ llegaba este martes a Cuatro con la incógnita de conocer cómo se producía el reencuentro de Susana y Gonzalo. Pocos minutos pasaban desde el inicio del programa y Sandra Barneda saludaba a la pareja, que esperaba por separado. Visiblemente emocionado, Gonzalo rompía a llorar nada más empezar a hablar. “Al llegar a Telecinco me he roto. Han sido unos meses muy duros. No sé si voy a poder hacer esto”, afirmaba el sevillano.

Por su parte, Susana intentaba mantener el tipo ante este panorama. “Es muy difícil para mí también”, explicaba. Su postura era la más complicada por tener que enfrentarse ante un exnovio enamorado. “Yo pensaba que estaba preparada, pero no me he puesto en esta situación. Verlo así de mal me desestabiliza y me rompe. Pensaba que iba a estar más fuerte”, comentaba Susana ante la presentadora. Y explicaba su situación: “Me he mantenido fría porque no quiero darle ninguna esperanza”. “¿No hay esperanza?”, preguntaba Barneda. Susana respondía inmediatamente: “No. Lo tengo claro y por eso tengo que tener muchísimo cuidado”.

Otra de las parejas del ‘reality’ revelación de la temporada que se volvían a ver las caras era la formada por Ismael y Andrea. La exconcursante se sentaba junto a Barneda para explicar su situación sentimental actual. Afirmaba estar “orgullosa” de su paso por ‘La isla de las tentaciones’, aunque aceptaba que le había faltado el respeto a su ya exnovio. A pesar de mostrarse más dispuesta a hablar con Ismael, confesaba no estar arrepentida. La paz duraba poco ya que se enzarzaban en una discusión a los pocos minutos de verse.

Andrea cargaba contra Ismael porque, según ella, “él podía admitir un poco su parte de culpa". La exparticipante recriminaba a su exnovio por haber intentado conocer a Andreína y a Andrea. “Si tú estabas acostándote con uno. ¿Y a ti qué narices te importaba?", preguntaba Sandra Barneda, lo que provocaba los aplausos del público. “Él seguía siendo mi pareja”, defendía Andrea, que afirmaba que, a pesar de ser infiel a Ismael con Óscar, esperaba tener una conversación antes de acabar con su relación. Por su parte, Ismael se mostraba contundente con este tema y dejaba claro que su relación terminó el día en el que Andrea mantuvo relaciones sexuales con Óscar.

Con los brazos cruzados, Ismael explicaba que no debía ninguna explicación porque fue Andrea quien lo traicionó. "La gente no te entiende porque no se puede entender que a los tres días ya le estés faltando el respeto a tu pareja", afirmaba. Frente a él, Andrea explicaba que ella no había hecho nada malo. Con su madre presente en plató, la exnovia de Ismael se defendía de los comentarios que cuestionaban su traición. Más de medio año después del fin del ‘reality’, las parejas aún se resisten a mantener una buena relación.