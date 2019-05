Begoña Villacís, más Meghan que nunca: mismo vestido para presentar a su bebé

La jornada electoral de este domingo en España, donde celebramos las elecciones europeas, autonómicas y municipales, está siendo discurriendo de una forma muy tranquila, con alguna que otra anécdota que da color al día, que será largo debido a que no se podrán comunicar resultados hasta que no cierren los colegios electorales italianos a las 23.00 horas. Entre las más destacadas está la reaparición de la candidata a la alcaldía de Madrid por Ciudadanos, Begoña Villacís, quien no ha dudado en acudir a votar con su bebé recién nacido.

La política 'naranja' dio a luz el pasado viernes 17 de mayo a una niña llamada Inés, en un parto programado que se hizo por cesárea. La candidata aguantó hasta el último momento haciendo campaña, pues dos días antes estuvo en la pradera de San Isidro, donde vivió un desagradable momento cuando varios miembros de la Plataforma Antidesahucios le hicieron un 'escrache'. Tras unos días ingresada, Begoña fue dada de alta y ahora está de baja por maternidad, la cual interrumpirá para cumplir con sus obligaciones más importantes, como ya ha anunciado.

De hecho, intentó acudir al debate con los diferentes candidatos el pasado jueves en Telemadrid, pero debido a un cólico nefrítico no pudo ir. Si bien ya está totalmente recuperada y este domingo no se ha perdido su cita con las urnas, que además ha dejado una de las imágenes de la jornada. Villacís no ha dudado en llevarse a su niña recién nacida a votar, y ha llegado al Colegio Asunción Rincón de Madrid empujando su carrito.

Pero, a parte de esto, hay otro aspecto de esta particular 'presentación' de su bebé que ha llamado mucho la atención. Porque bien sabido es ya que la política se parece mucho a Meghan Markle, la duquesa de Sussex, con quien además parece llevar una vida paralela, pues se quedaron embarazadas prácticamente al mismo tiempo, aunque la exactriz dio a luz ya hace unas semanas. Pues, este domingo, esta similitud ha vuelto a quedar patente.

Villacís ha acudido a votar con un look prácticamente idéntico al que lució Meghan para presentar a su hijo Archie a los medios varios días después del parto. La duquesa eligió un vestido tipo gabardina pero sin mangas de color crema con un cinturón anudado a la cintura, un look muy parecido al que llevaba este domingo Begoña, aunque en su caso el vestido era de manga larga, que llevaba remangada. Pero el corte era igual, también con cinturón incorporado.

Como puede verse en las imágenes, ambas mujeres lucen prácticamente iguales, lo que ha dado lugar a memes en las redes sociales, ya que son dos gotas de agua, este domingo más que nunca. Begoña se ha referido alguna vez a este parecido con Meghan y ha confesado que le hace gracia y que incluso se sorprendió cuando se enteró del embarazo de la duquesa poco después de saber el suyo.

La candidata 'naranja' no ha sido la única que hoy se inspirado en alguien de la realeza para vestirse, pues la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha lucido su particular versión del vestido que llevó la Reina Letizia el pasado Día de la Hispanidad.