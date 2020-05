Elena se confiesa en 'Supervivientes': "Como madre soy muy culpable"

“Hugo va a su rollo”. Con esta afirmación comenzaba Carlos Sobera un nuevo programa de ‘Supervivientes’. Los concursantes del ‘reality’ se revelaban contra el aislamiento del uruguayo, “el Hugoísmo”, como definía Ana María Aldón. El mal tiempo de la semana anterior daba paso al sol y los supervivientes atraviesan un momento en el que el hambre y el cansancio pesan demasiado. A pesar del mal rollo entre Rocío Flores y Elena, el ambiente en la isla está menos tenso que en días anteriores.

El programa de este martes comenzaba con una nueva prueba de recompensa. Los concursantes se enfrentaban por parejas para conseguir unas tortitas con chocolate. Los más rápidos en terminar la prueba eran Hugo y Ana María, que se abrazan al saberse ganadores. "Me alegro de ver a Ana María remando a favor porque normalmente es muy egoísta", comentaba Yiya desde plató. Otra exconcursante atacaba directamente a Albert Barranco: “Es muy pesado, cuando hay una cámara es todo el rato 'su novia y su familia' pero cuando no está la cámara no se acuerda de ella".

Fani no solo tenía palabras para Barranco. También cargaba contra Vicky Larraz: "Usted que va a saber, señora, si ha estado una semana. Quieres protagonismo y hablas sin saber". La tensión de la isla se trasladaba al plató. Las rencillas entre los concursantes expulsados parecían no haberse quedado en Honduras. Tras este momento tenso en el que Carlos Sobera intentaba poner calma, el presentador daba paso a Lara Álvarez, que acompañaba a Elena en el ‘Puente de las emociones’.

La madre de Adara comenzaba esta prueba entre lágrimas ya que se trataba de hablar sobre sus emociones. “Como madre soy muy culpable", comentaba Elena sobre su papel de madre en las diferentes crisis de sus hijos. "La culpable de meter mierda en casa fui yo, no me di cuenta de lo que pasaba, hay cosas que yo no tendría que haber permitido y como madre soy muy culpable", aseguraba. Además, tenía un mensaje en especial para su hija: "Escuchar cómo mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona y yo haberlo permitido... no tengo derecho ni a pedir perdón".

Elena se rompía al revelar un episodio de su infancia desconocido hasta ahora: “Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña...”. Así confesaba cómo actuaba su madre con ella cuando era una niña. Pero su revelación no quedaba ahí. Por ello, lanzaba un mensaje a los padres: “¡Papás, tiraos al suelo a jugar con vuestros hijos, queredlos!”. “Gracias por abrirte así con nosotros”, le decía Lara a la concursante mientras de fundían en un caluroso abrazo.