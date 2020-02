Elisabeth Moss confiesa a Motos cómo le cambió la vida 'El cuento de la criada'

Una estrella internacional visitaba este miércoles el plató de 'El Hormiguero'. Elisabeth Moss, protagonista de la popular serie 'El cuento de la criada' acudía a la llamada de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'El hombre invisible'. En esta cinta, la actriz interpreta "un papel complejo y con buen mensaje". Según confesaba la invitada, se trata de "una película de terror que da mucho miedo" y destacaba su "maravilloso guion". Moss explicaba que no podía dar muchos más detalles de la película, tan solo comentaba que "hay un hombre invisible y no soy yo".

La invitada también destacaba que "la película es una metáfora de lo que es estar en una relación tóxica o de violencia doméstica". En este largometraje, que se estrena el 28 de febrero, la actriz, según confesaba a Pablo Motos, tuvo que trabajar muchas horas. "Ensayábamos semanas y yo me tenía que pelear con el especialista vestido de verde entero. Hicimos todo lo posible para ensayar y que fuera creíble", explicaba. Y le ha resultado tan creíble que confesaba que la primera vez que vio la película "salté de miedo".

Elisabeth Moss alcanzaba la fama por su papel protagonista en 'El cuento de la criada'. "¿Te ha cambiado la vida?", preguntaba el presentador a la actriz estadounidense, que aseguraba que "sí, ha sido una experiencia que ha tenido un impacto tremendo". También destacaba el trabajo que había detrás de la serie. "Fue un gran reto, pero fue gratificante. Es importante que la gente entienda que no es futuro, es ficción especulativa, de tiempos actuales", afirmaba.

El parecido de 'El cuento de la criada' con la realidad no es casualidad. Según comentaba Moss, "hoy en día se están cuestionando derechos que consiguieron nuestros padres. Y están en peligro". Pablo Motos ponía como ejemplo la presencia de Donald Trump en una manifestación en contra del aborto. Tras esta reivindicación, la conversación volvía a un tema más distendido: el famoso gorro que la actriz llevaba en la serie. "¿Cómo era rodar con ese gorro?", cuestionaba el presentador a la invitada, que confesaba que no era muy agradable. "Lo odio. No ves nada, no oyes nada. Y luego te chocas con las cosas. Tampoco ves cuando se te acerca la gente y te das unos sustos…”, confesaba.