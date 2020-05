La emotiva despedida de Clemente Lequio a su hermano Aless en las redes sociales 

Su familia y sus amigos lloran su pérdida. Este miércoles fallecía Alejandro Lequio García después de una lucha incesante contra el cáncer. Su hermano, Clemente Lequio -hijo de Alessandro Lequio y de Antonia Dell'Atte ha publicado una emotiva despedida en su perfil de Instagram.

El joven ha querido rendir un homenaje a su hermano y un gran mensaje para todos, tras la distancia que tuvieron durante un tiempo por la situación de 'enfrentamiento' de sus dos madres: "Disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", dice.

"'Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted'. Este era su último mensaje. Te quiero Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".

Sus padres, destrozados

Según la revista ¡Hola! el hijo de la actriz estaba ingresado desde hace poco más de un mes en una clínica de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento y en la que ha fallecido. Unas semanas en las que sus padres no se separaron de su lado, pues tanto la intérprete como el italiano se trasladaron a la Ciudad Condal con él. En marzo de 2018 fue cuando llegó el diagnóstico y se trasladó para tratar la enfermedad a Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde permaneció ingresado seis meses.

El joven siguió al frente de la empresa de márketing digital que había creado, a pesar del tratamiento. "Yo no voy a cambiar de camino, voy a seguir mi camino, pero voy a tener que esforzarme un poco más o andar con un poco más de esfuerzo para poder seguir a la misma velocidad", comentó a la revista que ha seguido sus pasos desde que era niño. En sus redes sociales se definía como: Emprendedor, inconformista, en muchos frentes #agradecido.

Ana Obregón tardó mucho en poder hablar de la enfermedad que ha terminado por llevarse a su hijo. Fue en ¡Hola! donde explicó cómo recibió la noticia de que su hijo tenía cáncer: "Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida". En lo referente a su carrera como actriz, Obregón tenía claro que su única prioridad era la recuperación del hijo que tuvo junto a Alessandro Lequio: "La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más".

Un joven luchador

Según recoge Europa Press, si algo se puede decir del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio es la fuerza y la alegría con la que siempre se mostraba, incluso en los momentos más duros... Álex siempre ha sentido verdadera adoración y devoción por sus padres. Con su madre ha sido un vínculo especialmente estrecho, vivía por su madre y su madre por él: madre e hijo, amigos, confidentes... Tanto Lequio padre como Álex como Ana han dado una imagen de familia sobrellevando la fama y lo personal.

A sus 27 años y a, a pesar de su enfermedad, era un trabajador incesante con una gran cantidad de ideas. Su cabeza no dejaba de maquinar nuevas estrategias y proyectos. Aless Lequio (como se llama en sus red social de Instagram) lograba revolucionar el mundo empresarial con su empresa Polar Marketing junto a su amigo y socio Nacho Fernández. Una empresa, inspirada y creada en la mejor de las influencers que había conocido nunca, su madre. Ana Obregón era la inspiradora de este negocio, al ver lo que ha supuesto la también empresaria, a nivel mediático y de interés para las marcas sin todavía existir las redes sociales, explicaba Álex en declaraciones a Europa Press, porque Ana Obregón era y es una gran personalidad a nivel nacional e incluso internacional.

Años después, la redes sociales entraban en nuestras vidas y Álex, veía como unir esos tres conceptos, popularidad, redes y marcas. La empresa de este joven de 27 años y de su socio fructificaba y ampliaron miras con Celebrize, una plataforma privada para celebrities que funciona por invitación. Comenzaron a realizar llamamientos a aquellos que se ganaban la vida con su perfil y a las marcas que quieran recurrir a ellos para promocionar sus productos. Así, sin querer vivir ni de mamá ni de papá, Álex, tras gran formación universitaria y másteres, creaba su mayor hobbie, su trabajo, con respeto de su perra de 16 años que siempre le acompañaba, Luna su amiga fiel. Además de Luna, Álex Lequio -amante de los perros- adoptaba a Boby Puchum el pasado año.

Y es que otra faceta a resaltar de Aless Lequio era la de solidario. Implicado al máximo colaboraba con cualquier causa, desde animales, a los más desfavorecidos. Desde que conociera su enfermedad, Álex Lequio y su madre Ana Obregón lideraron varias causas para luchar contra el cáncer y buscar recursos para investigación.