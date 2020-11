El enfado en 'El Hormiguero' del actor Luis Tosar: "Son unos descerebrados"

Pablo Motos daba la bienvenida este martes a Luis Tosar en el plató de ‘El Hormiguero’. El actor visitaba el programa para presentar 'Los favoritos de Midas', la serie de Netflix que estrenará este 13 de noviembre. El invitado hacía uso de su taza de “invitado platino” nada más entrar sentarse junto al presentador. El actor aseguraba estar “contento” por acudir una vez más al plató de Motos. El invitado se mostraba agradecido de poder estrenar una serie.

Luis Tosar aprovechaba la entrevista para hacer una encendida reivindicación en favor de la actriz Sara Sálamo: “Antes de entrar en harina me gustaría decir algo. A Sara Sálamo le han dado mucha caña en las redes sociales por el rendimiento de Isco Alarcón. Es una panda de descerebrados los que han dado mucha caña”. Pablo Motos, que aseguraba desconocer el tema, le preguntaba por los hechos. “Han dicho que el fracaso de Isco es culpa de Sara”, respondía Tosar.

El actor se mostraba muy enfadado por las críticas a la actriz y aseguraba que “vivimos en un país muy machista”. Tosar califica a los ‘haters’ como “descerebrados a los que el cerebro les llega lo justo para no cagarse encima”. El invitado reiteraba una vez su rotundo rechazo a los “comentarios machistas” en contra de Sara Sálamo. Y, para zanjar el tema, se dirigía a cámara con un mensaje directo a los “descerebrados” de las redes sociales: “Ya tenéis para tuitear esta noche”.

También Pablo Motos apoyaba la reivindicación de Tosar. Eso sí, dejaba claro que se alegra de vivir al margen de las redes sociales: “Solo tengo Instagram, pero no tengo Facebok ni Twitter. Se vive mejor y no entiendo muy bien por qué se le da tanto poder a gente que no debe tenerlo”. Los dos compartían su punto de vista sobre los que se dedican a criticar en las redes sociales. “¿Qué tipo de vida esta gente como para poder decir esas cosas?”, se preguntaba el invitado. “El otro día leí que tenían falta de autoestima. Así que os repartís los insultos y nosotros nos vamos a tomar algo”, respondía el presentador.

Al margen de estos asuntos, el actor aseguraba que la vuelta al plató de ‘El Hormiguero’ ha sido un tanto diferente por la pandemia: “El venir aquí es raro, hay medio aforo. Todo es extraño, sobre todo cuando estamos acostumbrados a las muestras de cariño”. Sobre la situación actual en España, el invitado lamentaba la conducta de algunos: “No me parece que estemos aprendiendo demasiado. Tú ves las noticias, la falta de solidaridad que hay… Me parece bastante triste”. Por su parte, Motos afirmaba que “nadie tiene derecho a contagiar a nadie”. Y Tosar iba más allá: “Y nadie tiene derecho a decidir lo que es verdad y lo que no lo es”.