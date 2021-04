Ana Rosa y Eduardo Inda responden a Pablo Iglesias: "El fascista es usted"

El candidato de Unidad Podemos a gobernar la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha vuelto a los estudios de la Ser después de que el viernes se fuera tras pedir a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que se retractara de sus declaraciones en las que ponía en duda la carta con amenazas y cuatro balas que recibió. 72 horas después de que el exvicepresidente del gobierno se marchara del debate organizado por la cadena de radio vuelve al mismo escenario asegurando que "impresiona volverlo a ver pero creo que hice lo correcto y creo que había que decir basta ya, se han atravesado demasiadas líneas rojas".

Durante los primeros minutos de su intervención ha vuelto a repetir que "el fascismo no es compatible con la democracia y estoy orgulloso que hiciéramos algo y que mucha gente se haya dado cuenta de cosas que es un problema". Insiste en su mensaje de que "no se pueden aceptar las cosas que se escuchan en algunos medios de comunicación" poniendo como ejemplo que "veo en Telecinco a Eduardo Inda, que es quien ha hecho popular y famoso el discurso de la ultraderecha". También menciona a Ana Rosa Quintana haciendo alusión a que si "difunde bulos tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal".

La respuesta de ambos periodistas no ha tardado en llegar. La presentadora del espacio de Telecinco ha empezado su intervención leyendo lo que significa fascista: "Es el que señala al que piensa distinto". Y a continuación ha recalcado que "eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista y los demás somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra...".

Cree que tras las declaraciones de hoy de Iglesias "hay un punto de inflexión. Estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y señalando a personas concretas. Que no tengo 26 guardaespaldas y vivo en Madrid en una casa normal con mis hijos y voy al mercado y al parque y de compras y al médico al centro de salud... y no tengo ni un guardaespaldas y usted me está señalando. Esto es fascismo puro". A lo largo de su intervención ha querido aclarar que "Iglesias fue invitado a este programa y no vino porque supongo que tendría la agenda ocupada" y que "no hay fascismo en nuestro país, que coño de fascismo... porque el fascismo tendría que estar ilegalizado".

En su intervención Eduardo Inda empezó llamando "memo" a Iglesias para a continuación asegurar que "no soy de ningún partido de ultraderecha, no he votado en mi vida a Vox querido Pablito.El otro día dije que votaré a Díaz Ayuso y lo que haces es señalarnos a los periodistas que te somos incómodos para que nos rompan la crisma por la calle". Detalla que "recibo amenazas de muerte todas las semanas y tengo que ir con escoltada porque gente como tú me ha puesto en la diana". Inda también ha tenido unas palabras para la periodista Ángel Barceló: "Me dicen que no le has interrumpido ni defendido a tus compañeros y eso querida Ángels si es así, es miserable".