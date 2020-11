La esperada reacción de Isa Pantoja ante los últimos ataques de Kiko Rivera.

La convivencia en ‘La casa fuerte’ se ha vuelto más conflictiva que nunca. Sonia Monroy y Juan Diego afrontaban una nueva gala este jueves como los nominados de la semana. La pareja se sometía al voto del público, que finalmente decidía expulsar al colombiano. "Es la mejor decisión que podría haber tomado España", comentaba el concursante. "Gracias a todos", afirmaba Monroy, entre lágrimas, muy apenada por tener que separarse de su novio.

Tras el drama por la expulsión de Juan Diego, la tensión se apoderaba del ‘reality’ de Telecinco. La mayoría de los concursantes se enfrentaban unos con otros como resultado de sus diferencias en la convivencia. Antonio Pavón era el más criticado por sus compañeros, especialmente por Isa Pantoja y Asraf. "A mí mi novio no me habla mal, sinvergüenza, asqueroso", recriminaba la hermana de Kiko Rivera al extorero. "Pavón es un tío muy, muy, muy falso", respondía Marta.

Tras las acusaciones, Pavón se justificaba ante sus compañeros: "Yo me vi atacado por diferentes frentes y ya pedí disculpas". El andaluz aseguraba que ha tomado una decisión muy drástica: "No pienso volver a hablar con quien no me aporte nada en la casa". Con esas palabras lanzaba una indirecta a Isa y Asraf, que también decidían romper la buena relación que tenían con él hasta el momento. A continuación, Pavón se veía en las imágenes de la discusión con Marta en la gala del jueves y se mostraba arrepentido: "No me gusta verme así. Aquí se está viviendo una tensión muy fuerte".

Al margen de los numerosos conflictos en la convivencia de ‘La casa fuerte’, Jorge Javier anunciaba a Isa Pantoja que fuera de la casa ha tenido lugar un nuevo capítulo en la guerra que su madre y su hermano mantienen por la herencia de Paquirri. "Isa, ha pasado algo importante", comentaba el presentador al inicio del programa. La concursante se mostraba algo sorprendida por las palabras de Jorge Javier. Y es que, como desvelaba el catalán, "esta tarde, en ‘Viva la vida’, Kiko ha estado cerca de una hora hablando. Lo ha hecho a las puertas de su casa en una conexión en directo".

‘Cantora: La herencia envenenada’ ha revolucionado la parrilla de Telecinco. Tras la segunda entrega del programa, la imagen de Isabel Pantoja está más cuestionada que nunca. Aun así, la cantante no ha roto su silencio ni se ha dejado ver ante las cámaras. Asraf, novio de Isa, comentaba que, después de lo que el programa ha mostrado, "no me sorprende nada ya". Jorge Javier también aprovechaba para reiterar que "Isa está muchísimo mejor dentro de la casa que fuera". La concursante no daba crédito ante los últimos acontecimientos en Cantora: "No es plato de buen gusto".