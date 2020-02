Estalla la tensión en 'Maestros de la costura': "Si tengo que pisar, lo haré"

“¿Cómo lleváis la convivencia?”. Esta era la pregunta que desataba la polémica este lunes en el tercer programa de la temporada de ‘Maestros de la costura’. Raquel Sánchez Silva se interesaba por la relación que mantienen los aspirantes y recibía una respuesta inesperada: “Yo prefiero vivir sola”. Así contestaba Xiaona, que añadía: "Soy la típica asiática que me ducho con 30 botes”. Y no era la única que dejaba ver que no reina el buen rollo entre los participantes.

Otra de las aspirantes, Margarita, calificaba su convivencia con un nueve, que provocaba una reacción de desacuerdo por parte de Joshua. El tinerfeño atacaba a su compañero argumentando su alta competitividad. “Ella, desde el primer programa, ha venido a concursar y a ganar”, comentaba ante la presentadora y el panel del jurado, compuesto por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain.

Margarita recibía las críticas de su compañero con gesto de incredulidad e ironizaba sobre su acusación: “Aquí todo mundo viene de vacaciones, la única que ha venido a competir soy yo…”. La tensión en el ambiente era palpable y de esta forma se desvelaba mala convivencia que hay entre los aspirantes. En defensa de Margarita salía David, el más joven de los participantes. “Margarita lo dijo en un contexto de broma”, le explicaba a Joshua. Más tarde, David volvía a comentar esta desagradable situación: “De repente estas lanzas… Sin venir a cuento… Estoy muerta”.

Tras estas muestras del poco compañerismo que reina en el taller de ‘Maestros de la costura’, Raquel intervenía para aclarar la situación. “¿Tú has estudiado?”, cuestionaba a Margarita, que comentaba que “por supuesto”. “He estudiado las dos temporadas anteriores”, explicaba la aspirante, que volvía a despertar las críticas de algunos de sus compañeros. Esta vez era Fran el que añadía fuego a la hoguera. “Margarita ha estudiado el programa. Yo soy fan del programa”, explicaba a cámara, reflejando que no tiene mucha simpatía por Margarita.

Así llegaba el momento de afrontar el primer reto de la noche: hacer una réplica del vestido Delphos de Mariano Fortuny. Los diez aspirantes que competían en este tercer programa se lanzaban a por los materiales y volvían a mostrar que la competitividad está al máximo nivel. David, que había apoyado a Margarita, alzaba la voz para reivindicar su posición en el concurso. “Acaba de empezar mi concurso. Acaba de empezar ‘Selena competidora’ (su alter ego). Y, si tengo que pisar, que además llevo los zapatos perfectos para hacerlo, lo voy a hacer”, confesaba.