Este es el chiste sobre su mujer por el que Will Smith golpea a Chris Rock

Nadie podía creérselo. A los 45 minutos de empezar la ceremonia de los Premios Oscar 2022 Will Smith se levantó de su butaca, subió al escenario y le propinó un puñetazo a Chris Rock después de que el humorista realizara una broma sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott porque estaba rapada, una condición que ha explicado Jada que es debido a la alopecia. El público enmudeció. Al volver a su asiento el actor continuó gritando: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le dijo. Rock, aún desde el escenario, trató de quitarle hierro al asunto. "Will Smith me acaba de dar una buena", dice, pero Smith sigue gritando. Ya después de una pausa, Rock bromea con resolverlo en la fiesta posterior a la ceremonia, sin que los asistentes ni la prensa acreditada tuvieran claro aún si lo que habían visto era real o simulado.

Minutos después quedó claro cuando uno de los actores con más caché de Hollywood subía a recoger su propia estatuilla. En un discurso lleno de titubeos e incoherencias, llorando a lágrima viva y con la emoción a flor de piel, el actor pidió disculpas a la Academia y a los nominados, aunque al mismo tiempo trató de justificarse sin aludir directamente a los hechos que acababan de suceder. "Richard Williams (el personaje que encarna en 'El método Williams') era un valiente defensor de su familia", dijo al recoger el premio. "En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo", espetó antes de afirmar que también protegió a sus compañeras de reparto, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney y Demi Singleton.

🎞 | AHORA - OSCARS 2022: Sube Will Smith al escenario y golpea a Chris Rock:

pic.twitter.com/StqQwkuuGs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 28, 2022

"En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien", señaló el actor. También mencionó que su compañero Denzel Washington le había advertido de que tuviera cuidado porque "en el momento más alto es cuando el demonio va a por ti". En vídeos grabados por los asistentes y difundidos en redes sociales se pudo ver cómo Washington y Tyler Perry hablaban con él y trataban de calmarle durante una pausa publicitaria. Finalmente Smith pidió disculpas. "La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje". Y concluyó: "espero que la Academia me invite de nuevo".

La vuelta a la 'normalidad' en los Oscar se había convertido en un espectáculo para intentar levantar los pésimos registros de audiencia de 2021. Y los levante o no, sin duda esta 94 edición pasa ya a formar parte de la historia de la Academia de Hollywood en una noche en la que "CODA", la película ganadora de Sundance 2021, sorprendió al ganar el Oscar a la mejor película en unos galardones que, sin embargo, estuvieron dominados por la ciencia-ficción de "Dune", que sumó seis victorias en los apartados técnicos. Por detrás quedaron la inesperada "CODA", con tres premios en total, y "Los ojos de Tammy Faye", que sumó dos triunfos, incluida la de mejor actriz protagonista para Jessica Chastain. A pesar de que "El poder del perro" sonaba como la gran favorita de la temporada de premios, en las últimas semanas empezó a verse eclipsada por "CODA", cuyo triunfo en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) iluminó sus opciones como la gran alternativa al galardón.

En el terreno español de las cuatro opciones a traerse una estatuilla solo uno lo consiguió. Ni Javier Bardem, ni Penélope Cruz ni Alberto Iglesias. El español Alberto Mielgo fue el que ganó con "El limpiaparabrisas" la estatuilla al mejor cortometraje animado, un premio al que también aspiraba el director chileno Hugo Covarrubias con "Bestia". Al recoger el premio, Mielgo destacó que los nominados de su categoría en esta edición no han sido "mainstream", sino que eran producciones de "bajo presupuesto". Además, el cineasta español subrayó la temática de los cortos animados de este año: "Cuatro de ellos eran para adultos".