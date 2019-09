Este es el tiempo que gastas buscando las cosas que 'pierdes' en tu propia casa

¿Cuántas veces 'has perdido' cosas dentro de tu propia casa? ¿Cuántas veces has pasado horas buscando algo que no estaba en su sitio y que no recuerdas dónde lo pusiste? Este es el pan de cada día para casi todos, porque es muy habitual olvidar dónde dejamos determinadas cosas, sobre todo si no somos escrupulosos con el orden y dejamos lo que cogemos donde nos pilla mejor. Y aunque creamos que esos minutos que empleamos en la búsqueda son baladí, el cómputo global no dice lo mismo.

Así lo establece el estudio 'Orden y Tiempo' realizado por Ikea y Sigma Dos, que asegura que los españoles dedicamos cerca de 5.000 horas en toda nuestra vida buscando esos objetos que 'perdemos' dentro de casa. Esta cifra se ha alcanzado calculando la frecuencia con la que perdemos objetos, el tiempo empleado en buscarlos y la esperanza de vida tomada, que es de 82 años.

Según este estudio, la mitad de los españoles pierde algo en su casa al menos una vez a la semana, mientras que un 30% asegura que pueden ser hasta tres cosas. El 60% estima que emplea 10 minutos en la búsqueda, y un 20% puede demorarse hasta 20 minutos. Así, a la semana dedicaríamos cerca de 66 minutos buscando, 2,3 días al año y 6,5 meses de nuestra vida por culpa de nuestro desorden.

Pero ya no solo perdemos tiempo, sino también salud. Porque la mitad de los españoles reconoce que perder cosas en casa le genera estrés y ansiedad. Algo que se suma a la angustia que ya de por sí sienten muchas personas, lo que no ayuda para nada.

Pero, ¿qué es lo que más perdemos? ¿Lo que tenemos en común todos? Pues los bolígrafos, que prácticamente apenas vemos por casa, pues suponen cerca del 87% de las pérdidas domésticas. Le siguen muy de cerca el móvil y las llaves -otro clásico- con el 82%. Si hablamos de ropa, lo que menos encontramos son camisetas y sudaderas (53%) y, como no, calcetines y ropa interior (47%).

A pesar de estos datos, los españoles nos consideramos "ordenados". El 77% se califica como tal, solo un 22,4% reconoce que es poco o nada ordenado. De hecho, nos damos un notable alto en cuanto al orden de nuestra casa. Si bien son las personas mayores de 65 años las que tienen mayor conciencia de la armonía que reina en su hogar. De hecho, son los que menos tiempo dedican buscando objetos.

Si bien quienes tienen hijos menores de 6 años se ven a sí mismos como más desordenados y declaran que pasan mucho tiempo buscando cosas. Y es que, a parte de los niños que descolocan muchas cosas jugando, la falta de tiempo es uno de los principales hándicaps para tener la casa impoluta (36,3%), aunque hay quienes prefieren dejar el orden y dedicar su tiempo a cosas más entretenidas (24,6%). Es más, el 40% asegura que puede estar perfectamente echado en el sofá aunque todo a su alrededor esté revuelto.

Como de costumbre, en lo que respecta a las tareas del hogar, todavía siguen siendo las mujeres las principales encargadas de realizarlas. Esta encuesta vuelve a refrendarlo. Más de la mitad de los casos afirma tener un encargado del orden en su casa, que suele ser una mujer. Otra muestra de la desigualdad imperante en este aspecto en España.