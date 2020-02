Estefanía de 'La Isla de las Tentaciones' y Rocío Flores, rumbo a Supervivientes

La participación de Estefanía de 'La Isla de las Tentaciones' en 'Supervivientes' promete no dejar a nadie indiferente. La concursante ya ha puesto rumbo a su próximo programa y lo ha hecho junto a Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha embarcado en una aventura que le será difícil olvidar. Sin miedo al qué dirán, la joven ha decidido apostar por un reality que ya le venía tentando desde la pasada edición.

En su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, Rocío ha evitado responder a las preguntas de la prensa acerca de la problemática que ha tenido con Lydia Lozano. La periodista aseguró que Ro había iniciado un acercamiento con su madre a espaldas de un padre. Una información que pronto se supo que era mentira, pues la fuente de Lydia pretendía vengarse de Antonio David.

Rocío Carrasco invita a su familia al musical

Rocío Carrasco ha presentado el musical 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado' en Huelva. La hija de 'La más grande' está feliz con la respuesta del público ante la nueva edición de esta obra homenaje a su madre. Encantada con este proyecto profesional, Rocío evitó hablar de la próxima participación de su hija en Supervivientes.

Además, la ex de Antonio David también evitó responder a la polémica de Lydia Lozano con su exmarido y su hija: "Chicos, de verdad que yo no voy a entrar en nada de eso. Que estoy muy contenta, estoy muy feliz, que muchas gracias por haber venido y que espero que a la gente le guste y salga satisfecho, que es de lo que se trata". Y en cuanto a si su familia acudirá a ver este musical, Rocío aclara: "Esto es un espectáculo que se hace al público y aquí puede venir quien quiera. Lo único que puede pasar, ya lo he dicho, es que se siente y que disfrute. Nada más".