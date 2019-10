¿Quién es Estela Grande? La modelo que ha destrozado su matrimonio en 'GH VIP'

En 'GH VIP' hay una historia (casi amorosa) que está copando todo el protagonismo por las consecuencias que está teniendo fuera de la casa. Hablamos de la intensa amistad que tienen los concursantes Kiko Jiménez y Estela Grande, dos jóvenes que tienen pareja fuera y que están haciendo sufrir a sus respectivos contrayentes. Especialmente ella, que está casada.

Estela es la mujer de Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, y habitual de los 'realities' y espacios de Telecinco. La pareja se casó el pasado año en una ceremonia que sirvió para acercar posturas entre padre e hijo, pues su relación se ha caracterizado durante años por los altibajos. Desde entonces, la pareja se había mantenido muy unida y con un perfil muy discreto, sin escándalos ni salidas de tono en prensa.

Estela es graduada en Psicología, aunque nunca ha ejercido como tal porque ha enfocado su carrera en la moda. Morena, con rasgos muy marcados y un cuerpo escultural, la joven de 25 años siempre ha trabajado en este sector, llegando a desfilar para firmas como Ágatha Ruiz de la Prada o Calzedonia.

Además, con 65.000 seguidores en Instagram, cifra que no deja de crecer, colabora con diferentes firmas de moda y belleza haciendo publicidad en su perfil, como Women'Secret, de la que es imagen, Garnier e incluso Louis Vuitton. Está en la famosa agencia de modelos View Management y hace poco lanzó su primera colección cápsula con la firma de moda Hinsomnia.

Nunca había aparecido por un plató de televisión ni había concedido una exclusiva a una revista más allá de su boda, por eso su presencia en el casting de elegidos para 'GH VIP 7' sorprendió a propios y extraños. De hecho, nada más difundirse su nombre, hubo muchos comentarios en redes sociales asegurando que sería "un mueble" en la casa. Ella se defendió diciendo que le dieran una oportunidad porque no iba a decepcionarles. Y vaya si lo ha hecho.

Porque Estela se ha unido a Kiko Jiménez, colaborador de 'MHyV' y habitual de los 'realities', además de expareja de Gloria Camila, hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, y ahora novio de Sofía Suescun. Entre ambos nació una especial amistad que cada día va a más, lo que está haciendo que protagonicen el primer 'romance' -o inicio de algo más- en la casa. Miradas, abrazos, caricias, noches juntos... Todo eso ha provocado que las relaciones que ambos tenían fuera salten por los aires, especialmente la de Estela y Diego.

Su marido estuvo defendiéndola en los platós en los primeros episodios de esta relación, echando la culpa a Kiko del acercamiento, hasta que ya ha sido insostenible y, de hecho, no tuvo fuerzas para acudir anoche a 'El Debate' presentado por Jordi González. El hijo de Matamoros está destrozado porque no entiende el comportamiento de su mujer, quien de hecho cree que su esposo estará contento porque Kiko la esté cuidando en Guadalix.

Tal es su disgusto que el sábado en el 'Deluxe' dijo que no pensaba ir a plató a recibir a Estela cuando salga del programa y que no va a dormir en casa, sino que se tendrá que ir a otro sitio porque él no quiere verla de momento. Es más, se plantea seriamente su matrimonio con la modelo. Diego colgó ayer una elocuente imagen en Instagram en la que escribió: "Joder... ¿por qué has jodido esto? El tiempo nos separará o nos juntará, pero que pena tirar algo tan bonito por algo tan barato y vacío". Además, en 'stories' ha aclarado que él no es el nuevo concursante que entrará en Guadalix el martes sustituyendo a Nuria M, que tuvo que abandonar.

Por lo tanto, el futuro de la modelo es muy incierto a partir de ahora. Kiko está nominado y es más que probable que sea expulsado el jueves. Fuera, su marido no quiere verla y su imagen ha quedado bastante tocada, por lo que la joven va a tener que enfrentarse a muchas cosas cuando acabe su aventura en 'GH VIP'.