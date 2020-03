"Estoy hasta las narices de ser el pez gordo": Flores explota en Supervivientes

Las tormentas y las lluvias no dan tregua a los concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Jorge Javier Vázquez saludaba en directo este jueves a los famosos que lo están sufriendo en Honduras. ‘Siervos’ y ‘Mortales’ comenzaban la noche enfrentándose en una prueba de recompensaba que la ganaban últimos. Como ocurre en los últimos días, la convivencia estallaba y, en esta ocasión, Fani cargaba contra Cristian por haberse salvado de la nominación gracias al voto del público: "Yo pensaba que hoy se salvaba Ana María y que yo me salvaba el jueves contra Cristian".

Este no sería el único enfrentamiento de la noche. Nyno Vargas recibía las críticas de casi todos sus compañeros por no haber colaborado al mismo nivel que ellos cuando les cayó la tormenta. "Por un día que no hemos ido a por lapas se nos han echado todos encima", afirmaba el concursante. Nyno también se enzarzaba en una discusión con Ana María por haberla nominado. "Tu problema es que nunca pierdes, o ganas o empatas", expresaba el cantante, que recibía los reproches de su compañera.

El ambiente en la isla está muy caldeado. En la conexión en directo con el presentador, Fani y Rocío Flores explicaban por qué durante la semana se habían enfrentado. Pero hacía falta poco para que las dos estallasen. La hija de Antonio David acusaba a Fani de haberla traicionado: “Me molestó que hablara de mí a mis espaldas. Me molesta más todavía porque yo he sido la que ha estado con ella desde el minuto cero. La he consolado, la he ayudado”. Y, sobre las palabras de su compañera, puntualizaba: “Yo sé, perfectamente, que no soy una vaga”.

Fani se defendía aferrándose a la libertad de expresión. “Yo puedo opinar de lo que considere”, afirmaba en directo. Y continuaba con su respuesta a Rocío: “Lo de que me parece vaga se lo dije en su cara, pero, como lo dije sin liarla, no pasó nada de nada”. Y volvía a cargar contra su compañera: “Ella se está quejando de que ‘yo por tal dinero no hubiera venido aquí’. Ese comentario me parece muy feo”. Visiblemente enfadada, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se defendía.

Rocío Flores volvía a tomar la palabra para contestar a Fani: “Estoy hasta las narices de ser el pez gordo. Duermo y hago lo mismo que hace todo el mundo”. E iba más allá con el tono elevado. “A lo que se refiere es porque ella con media isla ha ido hablando de lo que cobra o no cobra. Yo soy la primera persona que vengo a vivir la experiencia, que no voy hablando de lo que cobra. La primera que va hablando de dinero es ella”, comentaba. Rocío Flores hacía lanzaba un último mensaje a la audiencia: “Yo hago el concurso y me dedico a convivir”.