La peor semana de Eugenia Martínez de Irujo: del caso Tous a la brecha familiar

Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, encara una semana en la que enlaza un sobresalto tras otro. Primero, la empresa de joyería Tous para la que ha colaborado está inmersa en el peor escándalo de sus cien años de historia. La firma ha sido demandada por supuesta publicidad engañosa al utilizar otros materiales distintos al oro o la plata en el interior de sus piezas, después de que la Asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya denunciase que Tous "vende una cosa por otra".

Tous se defiende afirmando la técnica que utiliza -el "electroforming"-, que se introdujo en el sistema de fabricación de la firma con el objetivo de aumentar la resistencia de sus joyas, concederles la posibilidad de agrandar su volumen y evitar las soldaduras. Es una fórmula, asegura, que trabaja partiendo de un molde de materiales entre los que no se incluyen los metales puros, como puede ser el metacrilato (compuesto químico) o las resinas de diferente composición. Después, se procede a recubrir el modelo en oro o plata mediante un proceso denominado baño electrolítico con el que, afirma la empresa, "obtenemos piezas ligeras y de calidad".

La supuesta estafa podría afectar a cuatro millones de joyas, muchas de ellas presentes en el joyero de destacadas personalidades y 'celebrities'. Nombres como la reina Letizia, Paula Echevarría, Amelia Bono, Blanca Suárez, Dulceida o la mismísima Gwyneth Paltrow son algunas de las que han admitido ser fans de la marca o han colaborando activamente en sus campañas publicitarias.

Pero, en el caso de la duquesa de Montoro, su relación con Tous es más estrecha, ya que la aristócrata lleva cuatro temporadas trabajando para la firma. Para ellos creó una línea llamada 'Mi Talismán de Eugenia by Tous', que tuvo un éxito razonable de ventas. Su última colaboración fue en mayo de 2019. Entonces, la fuente de inspiración para convertir a Eugenia Martínez de Irujo en diseñadora de Tous fue el retrato que Goya pintó a la XIII Duquesa de Alba de Tormes. Precisamente esta serie de joyas (o surtido de bisutería) se llama 'La XIII'. Cuando se lanzó esta última colección, se publicitó que las joyas estaban realizadas en plata negra, nácar impreso, plata vermeil y gemas. Nadie denunciaba entonces que los metales utilizados no eran preciosos. Una situación muy distinta a la de hoy.

Eugenia no solo se limitada a diseñar joyas para Tous. Ella misma actuaba como embajadora de la marca y participaba en campañas de publicidad y en revistas de prestigio como 'Elle' o 'Harper's Baazar' promocionando la marca del famosos osito. La última gran producción en este sentido fue un reportaje publicado en verano en formato entrevista para la cabecera líder de Conde Nast, 'Vogue'. Ahora, con la reputación de la marca seriamente dañada, Eugenia Martínez de Irujo tendrá que pensarse mucho sus colaboraciones con la marca catalana.

La otra gran crisis de la marca

Eugenia ya sobrevivió a la crisis catalana que sufrió la marca. Comenzó en agosto de 2017, cuando empezó a circular por las redes sociales una imagen que la exdiputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Pilar Rahola, había publicado en 2016 durante una fiesta en su casa de Cadaqués. A esa fiesta acudió gente de distinto signo político, desde Carles Puigdemont o Joan Laporta, pasando por Helena García Melero y Alba Tous.

En aquella celebración, un grupo se hizo una foto con una estelada independentista que sujetaba el expresidente de la Generalitat. La empresa se desmarcó inmediatamente del procés y denunció públicamente que estaban siendo acosada por los independentistas. El segundo asalto llegó en noviembre de 2017, cuando la familia revisó el patronato de la Fundación Rosa Oriol y prescindieron de Pilar Rahola y Helena Rakòsnik, la esposa de Artur Mas. Ahora, la crisis supera las afinidades políticas y ataca al 'hardcore' de la compañía: la autenticidad de su producto.

Las duras declaraciones de su hermano Cayetano

Junto con este escándalo empresarial, Eugenia ha sufrido otro gran disgusto esta semana. Cayetano Martínez de Irujo acudió el pasado martes a Asturias para publicitar su libro, 'De Cayetana a Cayetano', y lanzó unas duras declaraciones contra su familia. La promoción de la obra, que comenzó en septiembre del año pasado, es clave y el aristócrata -que se ha criado a golpe de titulares- sabe cómo moverse en las aguas de la polémica.

Aunque Cayetano se despachó con todos sus familiares, fue especialmente duro con Eugenia con la que históricamente ha mantenido una muy buena relación. "Cuando me operaron de una obstrucción intestinal ni siquiera me mandó un mensaje ni vino a verme; los otros tampoco, pero de ella me duele especialmente, siempre ha sido la niña querida por todos", aseguró. Y esto es solo el principio, porque las hirientes declaraciones de su hermano visibilizan la futura colaboración de Cayetano en distintos programas televisivos, de los que huye la siempre discreta Eugenia.