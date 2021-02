Évole sufre otro ataque de cataplexia en El Hormiguero: "Me he asustado"

Jordi Évole entró ayer en el plató de El Hormiguero recordando el momentazo que acababan de vivir en Antena 3 cuando el concursante de Pasapalabra se quedó a una letra de llevarse el bote. Nada hacía pensar que volvería a sufrir un ataque de cataplexia como ya le sucediera en 'El Intermedio' delante de un Wyoming, que se pensaba que era una broma. Anoche volvió a suceder cuando el programa realiza su llamada a un espectador anónimo que ganó 3.000 euros. A Évole le llama la atención la poca euforia del ganador al recibir el premio. Era un vecino de Galapagar (Madrid) que vive "a un par de kilómetro de Pablo Iglesias". Jamás en la vida le había tocado algo "y quizá por eso no sabe si ponerse contento", decía Pablo Motos. En ese momento es cuando el periodista de La Sexta reconoce que "me ha dado un poco" de ataque de cataplexia. "Es culpa nuestra", decía Motos que ya conocía su enfermedad y en cuanto se percata le agarra. Luego confesó que "me asusté".

Évole llegó muy intresado en Palo Díaz, esel concursante de Pasapalabra que confesó que estudia ocho horas al día y muchas veces el temario es el diccionario. Eso dio pie a hablar de las horas de trabajo de Évole en Atresmedia: "El año pasado trabajé más de lo previsto porque hago temporadas de 10 programas pero con el confinamiento hice seis más desde casa". Pablo Motos hizo cuentas y le responde: "hiciste 16... yo hago 182". Y Évole no se queda callado: "Por eso tu vives en un pisaco y yo en un apartamento". Así empezó un programa en el que se anunció que el domingo se verá su entrevista con José María Aznar.

Évole pone en valor que es "la primera vez que Aznar concede una entrevista a La Sexta". Recuerda que solo estuvo una vez en 'Al Rojo Vivo' cuando falleció Adolfo Suárez. Bromea que es el elegido del expresidente "por mi físico". Aclara que cada año "desde que hago 'Salvados' le he llamado para entrevistarle pero en esta ocasión gracias a un redactor que avisó que se cumple en Marzo el 25 aniversario de que ganó las elecciones y fue la excusa con la que llamamos y creo que nadie se había acordado de la efeméride y eso debe hacer ilusión aunque sea el Évole".

Entiende que es una entrevista "que tiene su punto de morbo porque quien más quien menos puede imaginar que Aznar y yo igual igual no pensamos". Y Évole decidió evidenciarlo desde el principio. Así, su primera frase en la entrevista será: "Señor Aznar, usted y yo seguramente no votamos al mismo partido". Aznar le responderá "creo que no pero usted está todavía a tiempo". Tampoco celebran los goles del mismo equipo e incluso les gustan Papas diferentes pero le preguntó por qué acudió a la entrevista y la respuesta fue que "usted es un español perseverante".

Évole confiesa que no quería que la entrevista fuera un combate "porque era previsible" y como "creo que vivimos un momento de especial tensión y de crispación y si hago una entrevista en la guerrilla no me lo pasaré bien y hay momentos tensos al hablar de corrupción o Bárcenas o el 11M o guerra de Irak o boda de su hija pero también le dejé responder y me dejó repreguntar. Estoy muy contento que la baraja no se rompiese".