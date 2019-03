La ex Miss España María José Suárez, detenida en el Aeropuerto de Barajas

María José Suárez ha tenido una amarga bienvenida a nuestro país. La que fuera Miss España en 1996 llegó este martes a Madrid procedente de República Dominicana, país en el que reside actualmente, si bien nada más aterrizar en el Aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez fue detenida por la Policía Nacional.

Los hechos se han conocido este miércoles gracias a una información en exclusiva del programa 'Espejo Público', que ha avanzado de que cuando en el control de pasaportes se le tomó nota de su documento saltaron dos alertas en la base de datos de la Policías. Inmediatamente, fue trasladada a los juzgados de Plaza de Castilla, donde le tomaron las huellas y los datos y quedó a disposición judicial por dos requerimientos por multas económicas sin atender.

Allí estuvo hasta que llegó su abogado y sufragó esas multas, con lo que fue puesta inmediatamente en libertad. Esta información ha sido ampliada en el programa 'Ya es mediodía', donde han contado, según fuentes próximas a María José, que no fue detenida, sino que el motivo de su visita a Plaza de Castilla al robo de sus maletas durante el viaje.

No obstante, personalmente ella no se ha pronunciado, aunque ha dejado pistas en sus 'stories' de Instagram de lo que le ocurrió. El martes a última hora colgó una imagen en la que ya estaba en casa tras un día que no fue capaz de describir con palabras, a juzgar del emoticono que usó para describir cómo se encontraba.

El motivo de la presencia en España de la sevillana es el trabajo, pues como ha mostrado en su cuenta de Instagram ha tenido un miércoles de lo más movido. Ha comenzado la jornada acudiendo a un evento de la marca de supermercados Lidl, que ha presentado su nueva gama de cosmética premium. Después de eso, ha ido a ver los avances de la que será su primera tienda en la capital -que abre en mayo-, ya que desde hace unos años la modelo se convirtió en empresaria con su firma homónima de vestidos de novia y de fiesta.

Por lo tanto, como ha dejado claro en estos post, el susto del martes ya se le ha pasado. Si bien ahora queda aclarar el motivo real de su visita a los juzgados, ya que ella no admitiría que fue por el impago de dos multas. La ex Miss España se estableció hace unos años en el país caribeño junto a su marido, el empresario Jordi Nieto, con el que tuvo a su hijo Elías en 2017. Desde allí, gestiona su marca y se ocupa del pequeño, que ya tiene un año y medio.