La familia Pantoja se vuelca con Irene Rosales tras la muerte de su madre

"Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta, pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura, mami". Así se ha despedido en redes sociales Irene Rosales de su madre. La colaboradora de 'Viva la vida' y esposa de Kiko Rivera ha perdido a su progenitora, Mayte Vázquez, a quienes, según sus allegados, estaba muy unida. A su vez, el hijo de Isabel Pantoja también se ha despedido de forma emotiva de su suegra: "Siempre en nuestros corazones".

La misa funeral se ha iniciado alrededor de las cuatro de la tarde en la iglesia de Santiago de Castilleja de la Cuesta, donde vive la pareja. A las 11 h de la mañana llegaba Inés Rosales al tanatorio de Camas, mientras que Rivera lo hacía poco tiempo después. Al llegar, tal y como informa la revista Hola, encontraron a su padre, muy delicado de salud, y a sus hermanos. Después de la misa, los restos mortales de Mayte Vázquez serán incinerados.

La muerte de la madre de Inés Rosales ha afectado mucho, evidentemente, a su propia familia, pero también a la de Kiko Rivera. Isabel Pantoja, que mantenía una excelente relación con Vázquez, llegó a última hora de la tarde de ayer al tanatorio y se mostró muy pendiente de su nuera, a quien arropó en todo momento. Isa Pantoja, por su parte, anunció que volverá antes de tiempo del viaje que está disfrutando en Londres con su pareja, Asraf, para apoyar a su familia.

Lourdes Montes, cuñada de Irene, también se ha mostrado muy afectada. Se enteró de la noticia justo antes de presentar sus creaciones en la pasarela Flamenca Jerez-Tio Pepe 2020 y, tras el desfile, dedicó unas palabras a Rosales: "Sé lo importante que era su madre para ella, todas las madres lo son, pero Irene tenía una relación muy especial con su madre. Le he escrito y espero poder darla un abrazo lo antes posible".