Fani acusa a Jorge de intentar engañar a la organización de ‘Supervivientes’

Cristian, Nyno y Ferre se sometían este jueves a los votos del público en ‘Supervivientes’. Los tres eran los nominados de la última entrega del ‘reality’, que, tras poco más de un mes, los dos grupos que conviven en diferentes islas de los Cayos Cochinos, se reunificaban en una misma playa. Así, llegaba el momento decisivo. Jorge Javier Vázquez, desde plató, desvelaba el nombre de los dos expulsados: Cristian Suescun y Nyno. Los dos concursantes pasaban así a formar parte de Isla Desvalida, el lugar donde habitan los participantes que han sido expulsados del programa. Con Cristian y Nyno, son eran ocho los habitantes del lugar.

Otro de los temas que más daban de qué hablar en el programa era la pareja formada por Hugo e Ivana. Los dos cumplían un mes de relación en la isla y lo celebraban por todo lo alto. “Me encanta, qué lindo”, afirmaba la argentina sobre el regalo que Hugo le hacía por este motivo. Pero el romanticismo de este momento se disolvía con una gran discusión. En esta ocasión, el motivo de la disputa era un arroz desaparecido en la isla. "Yo no hablo de nadie, yo no rajo de nadie, yo vengo aquí a hacer mi concurso", comentaba Rocío Flores cuando le preguntaban por quién creía que se lo había comido. Fani reaccionaba con más enfado y aseguraba que habría "movidote".

Jorge era el primero en enfrentarse a Fani, que sembraba la duda sobre el resto de sus compañeros. "No me grites", le decía a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, que no tardaba en contestar: "Yo grito si me la gana, a ti y a quien sea". "Lo que estás diciendo, Fani, son acusaciones muy graves", aseguraba el guardia civil. La tensión en el ambiente estaba caldeada y Fani, ante la falta de respuestas, bromeaba asegurando que "vino un duende que no da la cara y se comió mi arroz". A continuación, Fani destapa las intenciones de su compañero: "Un día se nos quemó el arroz y me dijo que habláramos fuera de cámara, para hacer creer a la organización que no íbamos sobrados de arroz". Y ha insistido: "Me ha dicho muchas veces de hablar fuera de cámara".

Tras ella, Avilés y Nyno se enfrentaban: "Tú me has llamado a mí Peppa Pig y Calamardo y me has faltado el respeto". Así recriminaba el periodista a su compañero algunas de sus palabras. Tras los conflictos, los concursantes se reunían finalmente en una misma playa. Lara Álvarez daba paso a una de las pruebas más esperadas cada año en ‘Supervivientes’: la prueba de la apnea. Los concursantes ponían a prueba la resistencia de sus pulmones para resistir el máximo tiempo posible bajo las aguas del Caribe. Finalmente, Barranco se convertía en el ganador de la prueba tras aguantar más de tres minutos.