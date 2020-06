Fani se derrumba en ‘La casa fuerte’ al confirmarse que ejerció la prostitución.

Maite y Cristian y Leticia y Yola se jugaban este domingo un nuevo asalto en ‘La casa fuerte’. Madre e hijo pasaban por este trance por tercera semana consecutiva, pero se mostraban esperanzados en conseguir pasar de ser asaltante a residente. Sin embargo, tras el recuento de los votos del público, Leticia y Yola se hacían con la victoria, lo que conllevaba conservar el título de residentes.

La alegría de la pareja de rubias contrastaba con las caras de enfado de Oriana y Maite. Las dos protagonizaban un nuevo conflicto en la casa, en el que también participaba Iván. “Tú a mí no me tocas mis cosas porque yo a ti no te he tocado nada”, le decía el exparticipante de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ a Maite, a quien reprochaba el haberle tirado un objeto personal. “Tú llegas a coger algo y te rompo todo”, comentaba también Oriana a su compañera de concurso. Así se iniciaba un conflicto muy acalorado.

Maite no hacía caso a Oriana y se disponía a tirar los objetos personales de la venezolana. Ante esta actitud, Iván intervenía: “O sueltas las cosas que llevas o la maleta va a la piscina”. “¿Quién ha empezado primero la guerra?”, se defendía la madre de Sofía Suescun. Por su parte, Iván y Oriana aseguraban que era Maite la primera en empezar “la guerra”. “Es como si yo te tiro las cosas y Cristian me tira las mías”, afirmaba Iván entre gritos. Oriana tampoco se quedaba callada y calificaba a Maite de “amargada”.

Las dos comenzaban a insultarse y a decirse improperios. La tensión entre ellas era máxima. “Hoy no te ha pinchado el Iván”, le decía Maite a Oriana. “A ti no te toca nadie desde hace cinco años porque le das asco a todo el mundo”, respondía el concursante. Al margen de este conflicto, la atención del programa se centraba en Fani, de quien se está hablando en todos los programas de la cadena. Su tía Raquel la acusaba de ejercer la prostitución, aunque ella lo negaba el pasado jueves. Sin embargo, el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’ le daba la razón a su tía.

La dirección del programa permitía a su tía Maite hablar con Fani para aclarar este tema. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ aseguraba el pasado jueves que “todo es mentira”, calificaba de “vergonzosa” la actitud de sus familiares. Incluso llegaba a amenazarles con denunciarles al día siguiente. Parece que esta advertencia no surgía efecto porque su tía Raquel ha ido más allá. Además de reafirmar que su sobrina ejerció la prostitución junto a ella, Raquel también confesaba que Fani llegó a robar “una televisión” en un centro comercial. Al enterarse de la noticia, Fani se mostraba sorprendida y contrariada. La concursante aseguraba que “esto no se va a quedar así”, lo que significa que esta historia tiene aún varios capítulos por escribir.