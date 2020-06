‘La casa fuerte’ llegaba a la parrilla de Telecinco este jueves y, en tan solo 72 horas, la tensión en la convivencia de los concursantes ha llegado a niveles insospechados. Fani y Oriana entraban en la casa con un conflicto del pasado por resolver y, lejos de limar asperezas, las dos se enfrentaban a gritos. Todo arrancaba cuando Oriana colocaba el nombre de Cristofer, novio de Fani, bajo la figura de un toro. Fani se lo tomaba como una provocación y dejaba ver que aún no ha superado haber sido infiel a su novio en ‘La isla de las tentaciones’.

“Tú, sinvergüenza, ¿vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo?”, estallaba Fani contra Oriana. “¿Cómo estás así?”, respondía la venezolana. Su compañera continuaba con su enfado y le recriminaba el haber recordado su pasado. “¿Quieres dejar a mi novio en paz? Yo doy la cara por mi novio, cosa que el tuyo no hace por ti ni lo hará”, aseguraba Fani en voz alta. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se mostraba más exaltada que nunca y mostraba una actitud agresiva: “Me están dando unas ganas de… Qué asco me das, payasa”.

Y la discusión no acaba ahí. Un momento más tarde, la tensión entre ellas volvía a estallar. “¡Vivan los cuernos!”, gritaba Oriana delante de Fani. Esta provocación hacía que la concursante aumentara el tono. “Le viene súper bien discutir conmigo porque ya está muerta, no le llaman de ningún lado”, aseguraba la novia de Cristofer. Oriana afirmaba que Fani es una “paleta, ignorante” y se defendía de las acusaciones “Te noto muy alterada, dinosaurio”, le decía a Fani.

En medio de esta situación, sus compañeros decidían mantenerse al margen. Por ello, lejos de apagarse el fuego, se avivaba. “Eres una garrula. Eres un callo, un monstruito andante, eres muy fea”, afirmaba Fani, que se defendía con otro calificativo para ella: “Eres una payasa”. “Eres una agresiva y tu novio te tiene que salvar”, volvía a afirmar Oriana. Cristofer era testigo de la discusión y se mantenía en un segundo plano. Más tarde, el concursante intentaba calmar a su novia: “Está consiguiendo lo que ella quiere, que te he tenido que agarrar”. “Me la iba a comer”, respondía Fani.

En plató, Sonsoles Ónega se mostraba sorprendida por la agresividad de las dos participantes. Y los colaboradores del programa no tardaban en comentar lo sucedido. Antonio Rossi aseguraba que “Fani no ha superado todo lo que ha pasado con Cristofer”. Por su parte, Violeta defendía a Oriana porque “Fani ha perdido las formas”. También la madre de Oriana exculpaba a su hija porque “ella no ha insultado”. Tampoco en el directo la relación de Fani y Oriana ha mejorado, lo que deja presuponer que este es el primero de muchos enfrentamientos que están por venir.