Fani olvida a su novio y acaba en la cama con Rubén en 'La isla de las tentaciones'.

‘La isla de las tentaciones’ volvía este jueves a Telecinco con una nueva entrega de las cinco parejas que están poniendo a prueba su amor en el programa. Tras el último episodio, Ismael y Christofer eran los más afectados tras ver las imágenes de sus novias. Andrea, pareja del primero, aparecía en la cama con Óscar en actitud muy cariñosa; y Fani, novia del segundo, está cada vez más cerca de Rubén y no paran de darse besos y caricias.

Estefanía no tardaba en dar explicaciones: "Cuando nos juntemos va a ser el momento en el que él diga: 'la quiero'". Convencida de que Christofer continuará con ella, la concursante continúa su romance con Rubén. "Me da pena", confesaba en la cama mientras tenía encima a su pretendiente. Sin embargo, pasado el mal trago con Christofer, Fani volvía a caer en los brazos de su soltero: "Hablé con Rubén y me ayudó un poco a olvidar la situación".

Pero el ambiente caldeado de la isla no se ha enfriado. Al contrario. Tanto chicos como chicas han celebrado una nueva fiesta, esta vez de disfraces, y algunas parejas han pasado de los besos a un acercamiento más íntimo. Andrea y Óscar daban rienda suelta a su pasión debajo de las sábanas y protagonizaban unas tórridas imágenes. "Hemos llegado de las hogueras y a mí la verdad que lo que más me apetecía era estar con Óscar. Cada noche estamos un poquito más cerca. Podría decirse que ha surgido el amor", confesaba la novia de Ismael tras mantener relaciones sexuales con Óscar.

Andrea no era la única en caer en la tentación. Fani también acababa en la cama con Rubén y se dejaban llevar por su atracción. La tensión sexual entre los dos era evidente durante los días que llevan conviviendo y, finalmente, pasaban a la acción. “Una cosa llevó a la otra y al final…”, explicaba Estefanía después de pasar la noche con su pretendiente, una velada en la que han hecho el amor por primera vez. “Ha sido súper chulo, me ha encantado”, confesaba.