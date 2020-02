Fani, rechazada por Rubén en 'La isla de las tentaciones': "Estoy flipando"

Mediaset despedía este martes su programa revelación de la temporada: 'La isla de las tentaciones'. Las diez parejas que han puesto a prueba su amor tenían que tomar la decisión de continuar solos, con sus parejas o con sus tentadores. Andrea e Ismael eran los primeros en reencontrarse. Andrea, que en el programa ha conocido a Rubén, volvía a ver a Ismael, que se mostraba dolido y decepcionado: "Ver a tu novia meterse en la cama con otro hombre no es fácil". De esta manera, llegaba la hora de tomar una decisión para Ismael: "He decidido irme solo". Por su parte, Andrea decidía apostar por su relación con Óscar, que también aceptaba terminar el concurso con ella.

Los siguientes en reencontrarse eran Fiama y Álex. Sin saludarse, la participante le recriminaba a su novio el haber hablado con uno de los solteros para vigilarla. Álex negaba las acusaciones de Fiama, que afirmaba que "al final todo se va a ir a la mierda". Su novio aceptaba que "ha sido una cagada". El enfado de la canaria iba en aumento. Afirmaba no conocer a su novio como pensaba. Álex, ante la pregunta decisiva de Mónica Naranjo, lo tenía claro "yo quiero abandonar con Fiama". Su novia no lo ha tenido tan claro, pero acababa dándole una oportunidad a Álex. "Lo amo con locura", afirmaba.

Llegaba el momento de Fani, una de las grandes protagonistas del programa por haber sido infiel a su novio, Christofer, con el soltero Rubén. "Ahora mismo prefiero que esté Rubén a Chris", comentaba Fani ante Mónica Naranjo. Tras ver las imágenes de Christofer hundido, la madrileña confesaba que siente "muchísima pena" por él. Aún así, explicaba que "no podía irme con él teniendo la cabeza en otro sitio. El corazón manda". "No me arrepiento de nada, repetiría mil veces", comentaba sobre su nueva relación con Rubén, con quien decidía terminar el concurso. Por su parte, Rubén tomaba la palabra: "Si ha entrado con una relación de siete años y le ha pasado esto conmigo, ¿por qué fuera no le puede pasar lo mismo?". De esta manera, Rubén decidía: "Me marcho solo".

"Me joroba porque habíamos conectado súper bien", reaccionaba Fani, que reflexionaba sobre sus sentimientos. "Esto me pasa por confiar en todos los hombres. Se lo pierde él", comentaba. Fani se mostraba más frágil que nunca en 'La isla de las tentaciones': "Estoy flipando. Que me lo diga el último día en mi hoguera…". Así concluía la experiencia en el programa de la historia más seguida y comentada por los espectadores, a falta de conocer la decisión de Adelina y Jose y la pareja formada por Susana y Gonzalo.