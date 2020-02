Fani, salvada por el público en las nominaciones de 'Supervivientes'

Cinco días después del estreno de 'Supervivientes 2020', José Antonio Avilés, Yiya y Antonio Pavón, por decisión del público, se tiraban del helicóptero por primera vez. Tras ser elegidos los "rechazados" de sus grupos, el público les daba la oportunidad de probar la experiencia tras no poder hacerlo el pasado jueves. El más animado era Avilés, que se mostraba feliz por vivir este momento. Por el contrario, Yiya era la más reacia, pero, finalmente, se lanzaba con su peluca en el pecho a las aguas de los Cayos Cochinos de Honduras.

Ya en igualdad de condiciones con sus compañeros, los supervivientes de la semana recibían la visita de Lara Álvarez, que llegaba con una buena noticia para uno de los nominados. Con las votaciones de los espectadores pausadas, Fani Carbajo, José Antonio Avilés, Vicky Larraz y Yiya se ponían en fila para escuchar la decisión del público.

"Enhorabuena, eres la salvada por la audiencia", confirmaba Lara a Fani, que saltaba de alegría y corría a abrazarse con sus compañeros. "Gracias, gracias, gracias", repetía una y otra vez a cámara. Con la alegría por haberse salvado, aprovechaba el momento para enviar un saludo a su hijo y a Christofer, su "cari".

Tras la alegría de Fani, Carlos Sobera, presentador del programa durante sus emisiones de los martes, daba paso a unas duras imágenes. A pesar de que tan solo llevan unos días en la isla, José Antonio Avilés y Antonio Pavón han mantenido una fuerte discusión. "Lo único que hace es intentar sacarme de mis casillas", comentaba Avilés a sus compañeros sobre el torero, que, entre otras cosas, le había llamado "loca" o "maricona", unos términos con los que el colaborador del programa de Telecinco 'Viva la vida' no estaba de acuerdo y le pedía que se refiera a él en masculino y no en femenino.

Pavón continuaba discutiendo con Avilés y le acusaba que buscar protagonismo todo el tiempo. "Será que no tienes buen sexo", afirmaba el primero, a lo que el segundo respondía: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces". La actitud y las palabras de Pavón no han sido bien recibidas por el resto de sus compañeros. También en plató la discusión causaba mucho revuelo. "El contenido no se puede dar insultando y ofendiendo", comentaba Carmen Gahona sobre los improperios del torero. Finalmente, las aguas volvían a su cauce y la convivencia continua en paz en la isla, hasta el momento.