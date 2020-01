Fani traiciona a su novio y protagoniza el primer ‘edredoning’ de ‘La isla’

Las diez parejas que ponen a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones’ atraviesan un momento crucial en sus relaciones. Tras la primera ‘noche de hogueras’ de las chicas, en la que han visto las imágenes más comprometedoras de sus novios, sus caras han cambiado. “Me ha molestado muchísimo ver a Christofer enseñándole a bailar”, afirmaba Fani. Por su parte, Andrea no estaba de acuerdo con el comportamiento de su chico: “No me parece normal que esté metido en el jacuzzi con una chica”. Y no solo ellas, a ninguna de sus compañeras les ha gustado lo que han visto de sus parejas.

Pero no solo entre las chicas hay un disgusto. En la casa de los chicos pasan del disgusto a la indignación, sobre todo Christofer e Ismael. El primero se mostraba devastado por ver las imágenes de su novia, Fani, disfrutando de la isla con el soltero Rubén. “Me siento muy defraudado porque no es su amigo. No me está teniendo ningún respeto”, afirmaba. En esta misma línea se pronunciaba Ismael, que considera que su pareja no lo ha respetado: “Yo tampoco voy a pensar en ella”. E iba más allá. “Voy a empezar a disfrutar y compartir esta experiencia increíble con todas las chicas de la casa”, sentenciaba.

A la mañana siguiente, llegaba el momento de tener nuevas citas con los solteros y solteras. Con todas las posibilidades abiertas, Fani y Andrea han querido repetir con los mismos pretendientes, Rubén y Óscar. Precisamente, estas dos parejas protagonizaban los momentos más comentados del programa. Con la fiesta y el alcohol de por medio, las dos se han desinhibido con los solteros. “Estoy empezando a sentir cosas por Rubén que hace tiempo no sentía”, comentaba Fani. Andrea, en medio de la fiesta, se daba un beso en la boca con Óscar. El ambiente se iba caldeando en la casa.

El acercamiento de las chicas con los solteros iba en aumento. Dispuestas a vivir la experiencia en la isla, Fani dejaba atrás sus ataduras y se acercaba aún más a Óscar. Aunque en un principio aseguraba que era solo un amigo, los dos acababan en la cama dando rienda suelta a la pasión. Las cámaras captaban así la primera infidelidad de ‘La isla de las tentaciones’, que, visto lo visto, no será la primera. El momento más tenso llegará cuando Christofer vea las imágenes de su novia en la cama con Óscar.