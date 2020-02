El 'Fashion Freak Show' de Jean Paul Gaultier aterrizará en Madrid en 2021

Fue el 22 de enero de este 2020 cuando Jean Paul Gaultier celebró su gran desfile de despedida en el Theatre Du Chatelet de París. El diseñador pretendía decir adiós así a una larga trayectoria profesional dentro del mundo de las pasarelas.

Un adiós relativo pues, esta misma semana, Gaultier ha sido el encargado de presentar en Rusia la nueva entrega de su Fashion Freak Show. Un espectáculo que bucea en la vida de este modisto desde su infancia hasta sus años de vino y rosas. El show ya se estrenó en 2018 en Francia y ahora regresa con una gira que pretende ser mundial.

Junto a su productor, Thierry Sucen, Jean Paul Gaultier anunció que visitaría nuestro país con su espectáculo el próximo año. Un estreno en el que seguro que contará con todo el apoyo de su gran amiga española, Rossy de Palma. "Estaremos en Madrid, haremos un 'casting' en España en otoño y el estreno será en noviembre de 2021. Jean-Paul trabaja constantemente, no hay ni un solo día en el que no conversemos, en el que no surjan nuevas ideas", afirmaba el modisto.

Un espectáculo donde los diseños de Gaultier cobran protagonismo al lado de música de todos los tipos. El público español todavía deberá esperar para disfrutar de este show total donde Jean Paul promete no dejar a nadie indiferente.