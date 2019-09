Feliciano López: boda, cumpleaños y su ex 'fuera de juego' en Gran Hermano

Todo está preparado en la Finca La Concepción de Marbella -cerca de Puente Romano- para acoger una de las bodas del año, la de Feliciano López con la modelo Sandra Gago. Tras una fugaz relación de cerca de dos años, la pareja decidió dar un paso más y contraer matrimonio. No ha pesado ni la diferencia de edad -se llevan 14 años- ni el diferente estilo de vida, su amor ha derribado esas supuestas barreras y hoy se convertirán en marido y mujer. Y en un día muy especial para el tenista.

Feliciano cumple hoy 38 años, por lo que tendrá doble celebración. A Sandra tampoco le queda mucho para hacer 24 años, pues nació el 3 de octubre, por lo que será una boda muy especial para ambos. Además, para el tenista es el mejor momento posible para casarse, pues su exmujer no podrá decir nada acerca de su enlace ni de la exclusiva que se prevé que dará del enlace.

Alba Carrillo ha sido el azote de Feliciano desde que se divorciaran de forma sorprendente en 2016 y empezaran una guerra judicial que ha terminado recientemente. Pero la mediática no, y la colaboradora de Telecinco ha seguido arremetiendo contra su ex, al que incluso llama 'el muñeco de cera'. Por su parte, el tenista, aunque no se ha pronunciado nunca sobre ello, sí ha dejado algún recado a Alba.

Pero hoy podrá respirar tranquilo, porque la exmodelo está encerrada en la casa de 'GH VIP' y no podrá ver nada ni comentar acerca de su enlace con Sandra. De hecho, en su vídeo de presentación al 'reality' Alba ya avanzó que lo mejor de estar en la casa sería no ver la boda de Feliciano, la cual cree que no durará mucho al igual que en su caso.

Una boda muy diferente

Esta vez, Feliciano ha preparado una boda muy diferente a la que tuvo con Alba. Ese enlace, celebrado en Toledo -su ciudad natal- estuvo repleto de invitados y fue más de cara a la galería que para los novios. Con esa experiencia previa, esta vez no piensa repetir los mismos errores. Y aunque también habrá exclusiva de por medio, será un enlace para él y para Sandra.

Mientras que en la boda con Alba hubo más de 500 invitados, esta vez la lista se ha reducido a 200: sus familiares y sus amigos más íntimos. Por lo tanto, no se esperan tantos rostros famosos como en la primera, aunque sí estarán sus mejores amigos del tenis. Por otra parte, la finca marbellí donde se va a celebrar se convertirá en une especie de búnker y solo podremos ver las imágenes cuando se publique la exclusiva y las que ellos decidan compartir en redes sociales.

En cuanto a los detalles de la celebración, solo sabemos que a Sandra la vestirá el diseñador Jesús Peiró, que ha diseñado para ella dos vestidos -uno para la ceremonia y otro para la fiesta- y también el de su madre. Los padres de la joven modelo y estudiante de Periodismo, Antonio y Pilar, están encantados con la relación de su hija mayor con Feliciano y nunca han visto un problema en la diferencia de edad. Sandra tiene una hermana pequeña, Marta, de 20 años, con la que tiene una relación muy estrecha.

De este modo, la pareja tendrá una boda íntima, muy familiar y repleta de amor, con las personas que realmente son de su confianza y en un entorno que a los dos les gusta mucho. Aunque en principio barajaron casarse en el extranjero, acabaron decantándose por Marbella para facilitar el desplazamiento a los invitados.