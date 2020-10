‘Planeta Calleja’ contaba este viernes con uno de los invitados más esperados de la temporada: Fernando Simón. El epidemiólogo aceptaba la invitación de Jesús Calleja para descubrir Mallorca. Nada más comenzar la aventura, Simón se sinceraba sobre sus polémicas vacaciones en Portugal: "Me fui cinco días a Portugal, pero no fue de tranquilidad precisamente. Alguien nos hizo unas fotos y las vendió a los periódicos. Lo hizo con mala intención. A partir de ese momento continuamos inquietos". El funcionario aseguraba que, a pesar de que por su trabajo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del país, sigue siendo "una persona de lo más normal".

Siempre pendiente del móvil, Simón confesaba en Telecinco que, por estadística, "hace años que sabíamos que tenía que venir una pandemia". Según él, "la transmisión se generó, probablemente, en enero". El día en el que empezó todo, según Simón, fue el 16 de enero. "Los datos en ese momento no dieron un salto cualitativo y cuantitativo hasta el 10 de marzo", aseguraba a Calleja. Sobre la manifestación del 8 de marzo, el invitado respondía que "el riesgo del 8M era el mismo riesgo que conlleva ir en metro todos los días". Según revelaba Simón, decretar el estado de alarma no fue una decisión fácil. Y dejaba claro que él hizo la propuesta, pero no fue suya la última palabra. "La decisión es de las personas legitimadas para ese tipo de decisiones", aseguraba.

Fernando Simón se sinceraba con Calleja sobre sus emociones en aquel momento: "Sentí un peso en la espalda. Pensé ‘Por algo que yo he dicho se va a cerrar el país". Además, destacaba el valor de Pedro Sánchez para tomar la decisión. "Nunca me iba a imaginar que un presidente iba a tener el valor de cerrar el país", confesaba. Para él tampoco fue fácil llevar esa responsabilidad sobre la espalda. "Al salir me flojeaban las piernas", respondía al presentador. Visiblemente emocionado, Simón desvelaba que le impactó ver el efecto del confinamiento en Madrid: "Se te encoge el alma cuando ves la ciudad vacía". El funcionario aseguraba que tiene la conciencia tranquila por las decisiones tomadas, a pesar de que "algunas se pondrían haber tomado antes". Eso sí, dejaba claro que lo primordial era salvar vidas,

"pero cada muerte pesa".

Rodeado de la fauna y flora de Mallorca, el epidemiólogo revelaba que ha trabajado con "siete u ocho ministros, más del PP que del PSOE". A pesar de ello, no se muestra dispuesto a incursionar en la política: "Yo no quiero ser político. No es mi mundo. Quizás hablo demasiado, quizás soy demasiado idealista". Y contaba alguna confidencia más: "Me han llamado algunos políticos para darme apoyo y algunos para decirme ‘Ten cuidado, mejor apártate un poco". Además, aseguraba que "nadie ha tratado de controlar el trabajo que hacemos". Aficionado a la escalada, Calleja descubría otra faceta de Fernando Simón, que se declaraba muy deportista. Y se ponía serio para hablar sobre los negacionistas: "Son peligrosos para la vida de las personas. Eso está muy cerca de mentir. Y eso me molesta".