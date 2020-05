Ferre y su novia, nuevos concursantes confirmados para ‘La casa fuerte’

Telecinco reunía este domingo a algunos de los mejores colaboradores de Mediaset en ‘A propósito de Supervivientes’. Acostumbrados a comentar el ‘reality’ en sus respectivos programas, se estrenaban en este programa especial presentador por Sonsoles Ónega, que releva a Jordi González al frente de este formato. La noche comenzaba con un tenso enfrentamiento entre Miguel Frigenti y Alba Carrillo, que se volvían a ver las caras tras sus sonadas discusiones en ‘Al medio día’, programa en el que trabajan los dos.

La presentadora les saludaba y desde el primer momento los dos se han lanzado indirectas. “Del uno al diez, ¿cómo de enfadados estáis?”, preguntaba Sonsoles. A pesar de afirmar que no buscaba ningún tipo de conflicto, Miguel Frigenti recordaba un comentario de Alba. “Me alegro que estés aquí porque dijiste que no te ibas a volver a sentar en una habitación conmigo”, expresaba el colaborador. “Espero no abandones hoy el plató porque solo te falta marcharte del informativo”, aseguraba Frigenti.

Tras este nuevo conflicto de Miguel y Alba, Sonsoles se dirigía a cámara para desvelar, en primicia, los nombres de la segunda pareja oficial que formará parte del grupo de concursantes de ‘La casa suerte’. Según aseguraba la presentadora, el programa “va a ser ‘el golpe del siglo”. Después de unos instantes de misterio, Sonsoles desvelaba que Ferre y su novia, Cristina, participarán en el nuevo formato. “Estoy súper ilusionado”, afirmaba Ferre, que se une a Maite Galdeado y su hijo Cristian.

“Varias parejas de famosos vais a convivir en una villa”, adelantaba la presentadora. Y no solo eso, adelantaba algunos detalles: “Algunas parejas vivirán en sus habitaciones y otras estarán acampadas en un jardín”. Para conseguir dinero, los supervivientes “deberán hacer pruebas para conseguir dinerito para la caja fuerte de su habitación”.