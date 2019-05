Final de 'Juego de Tronos': el discurso de Tyrion que cambió la historia de la serie

'Juego de Tronos' ya es historia de la televisión. La aclamada serie de HBO ha llegado a su fin tras ocho temporadas y con un final en el que hubo sorpresa sobre quién ocupa finalmente el Trono de Hierro. El desenlace de la lucha por el liderazgo de los Siete Reinos no dejó a nadie indiferente, provocando la decepción de buena parte de los fans, que se encargaron de dejar claro en las redes sociales que el final no les convenció.

Satisfechos o no con el final, los espectadores de la serie vivieron un vibrante último capítulo en el que, una vez más, Tyrion Lannister dejó su sello con una de las escenas más importantes de la producción.

Atención 'spoilers'

Después de que Jon Nieve terminase con la vida de Daenerys, los representantes de cada casa de los Siete Reinos se reúnen para votar un nuevo rey. Tyrion, condenado a muerte por Daenerys y llevado a la reunión esposado por Gusano Gris, da su opinión con un discurso que cambia la historia convenciendo a los restantes para votar al nuevo mandatario.

"He tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestra historia sangrienta, sobre todos los errores que hemos cometido. ¿Qué une a la gente? ¿Ejércitos? ¿Oro? ¿Banderas? No, historia. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nada puede pararla. Ningún enemigo puede derrotarla. ¿Y quién tiene una mejor historia que Bran 'El Tullido'? El niño que cayó de una torre alta y sobrevivió. Sabía que no podría volver a andar así que aprendió a volar. Él es nuestra memoria. El que guarda todas nuestras historias. Las guerras, las bodas, los nacimientos, las masacres, las hambrunas, los triunfos y las derrotas. Nuestro pasado. ¿Quién mejor que él para liderarnos en el futuro?", explica.

De este modo, Tyrion Lannister nomina a Brandon Stark como nuevo rey, una apuesta por la que votan todos los presentes, incluida Sansa Stark, quien, sin embargo, proclama que el Norte será "independiente". Bran está de acuerdo y acepta ser el rey de los Seis Reinos teniendo a Tyrion como mano del rey.