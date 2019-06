La Vega del Henares: así es la finca búnker donde se casará Belén Esteban

Belén Esteban quiere emular a Sergio Ramos y Pilar Rubio con una boda por todo lo alto. La colaboradora estrella de 'Sálvame' se casa este sábado con su novio, Miguel Marcos, y no ha escatimado en gastos para que su enlace sea también épico. Aunque no será tan fastuoso como el del futbolista, Belén también está preparando una gran fiesta para recordar por siempre ese día. Eso sí, todo estará también bajo secreto de sumario.

Porque la televisiva se casa en una finca privada donde no podrá acceder nadie que no esté invitado. Se trata de 'La Vega del Henares', un espacio dedicado a la celebración de bodas y banquetes que pertenece al término municipal de Alcalá de Henares. El lugar está dentro de la finca 'La Oruga', que cuenta con 500 hectáreas. Solo se puede acceder a ella a través de un puente sobre el río Henares, algo que propicia la privacidad que Belén desea para su gran día.

Solo se puede acceder a la finca a través de este puente

Este complejo es parte de la historia de la ciudad de Alcalá de Henares. Hace siglos ya era una Hacienda donde miembros de la nobleza se alojaban, ya que tiene una ermita que antes fue parte de un convento. Ahora, se ha convertido en el lugar perfecto para celebrar bodas o bautizos con total intimidad en plena naturaleza, ya que está rodeada de montes y campo.

La Vega del Henares está en plena naturaleza

Belén se casará en un espacio totalmente natural

Así, 'La Vega del Henares' es una empresa que lleva más de 20 años realizando eventos con la máxima calidad en una finca con tres entornos distintos: El Casón de La Vega, La Quinta del Henares y El Jardín de La Vega. En total, todos estos espacios tienen capacidad para más de 1.000 invitados, aunque en el caso de Belén, serán 270 las personas que compartirán con ella su gran día en este entorno.

La finca entera alquilada para la boda

Al ser una finca tan grande y haber diferentes salones para celebraciones, lo habitual es que se junten varios eventos en el mismo día, y más en esta época del año. Pero Belén no ha querido compartir su día con nadie y la finca está totalmente a su disposición para el sábado.

Este sitio se ha convertido en un búnker con el objetivo de que no se filtre absolutamente nada, ya que la colaboradora tiene pactada una exclusiva en una revista. De hecho, 'La Vega del Henares' ya está totalmente cerrada de cara a la boda. En los días previos nadie podrá entrar que sea ajeno a la finca, con el objetivo de que no se tomen imágenes, etc.

La organización ha preparado una zona para que ese día Belén se vista y se prepare, al igual que su familia. También podrá comer allí y apurar las horas hasta el enlace, que es por la tarde, tal y como avanzaron en el programa 'Sálvame'. Por su parte, el novio llegará ya listo para casarse a la finca, donde probablemente esa noche pernocten como marido y mujer.

'La Vega del Henares' proporciona todos los servicios a los novios y a sus invitados

Así, 'La Vega del Henares' se ha ocupado de todos los detalles para el gran día. El menú, la decoración, las flores, el 'photocall' para los invitados... Incluso disponen de un 'beauty corner' para que la novia y las invitadas retoquen su maquillaje. Es decir, un servicio 360º que facilita mucho a los novios toda la preparación de la boda. De ahí que otros personajes públicos o futbolistas lo hayan elegido para sus enlaces. De hecho, incluso se han rodado películas y series en este increíble enclave.

Para garantizar la privacidad, Belén ha organizado fuertes medidas de seguridad. No solo habrá personal contratado expresamente para controlar la entrada de los invitados, sino que habrá potentes focos de luz reflejando hacia el exterior para que los fotógrafos no capten nada de dentro e incluso un sistema antidrones para que no se tomen imágenes desde el aire.

Todo ello con el objetivo de que su boda no sea de dominio público, al menos hasta que salga la exclusiva a las revistas. Belén también tiene sorpresas preparadas para sus invitados, empezando por sus dos vestidos. Habrá actuaciones musicales, de las que no se ha desvelado nada, y muchas cosas más para disfrutar de una de las bodas más esperadas del panorama televisivo que estará a buen recaudo en esta finca búnker.