Flavio Briatore desvela a Pablo Motos por qué Fernando Alonso vuelve a la F1

Pablo Motos conectaba este miércoles con Flavio Briatore en 'El Hormiguero'. El empresario, desde Mónaco, participaba en el programa de Antena 3 para celebrar la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Briatore revelaba a Motos que hoy en día “ha cambiado todo” en la categoría reina del motor en comparación a sus inicios. "Antes en la F1 había una gran espiritualidad, un espíritu de lucha. Ahora, está todo organizado", comentaba el italiano sobre el panorama actual de este deporte.

De cara a la próxima temporada, Briatore aseguraba que "la noticia es que Fernando Alonso vuelve". El invitado del programa expresaba así su cariño y, además, recordaba cómo descubrió al piloto español: "Me gustó porque es súper rápido. Es rapidísimo. Creo que es increíble, no se ha visto nada parecido. Era jovencísimo, tenia 18 años. Le vi, hablamos y le di el contrato y me dijo ‘lo tengo que pensar’. Le dije ‘tienes que firmar’ y lo firmó". Briatore explicaba que supo ver el talento en Alonso y hoy en día “somos familia”.

Pablo Motos preguntaba al italiano si ha tenido que ver con la vuelta del piloto español a la Fórmula 1. El italiano asentía: "Sí, trabajamos juntos. Esa vuelta ha sido un trabajo en conjunto. Hablamos todo el rato, colaboramos. Fernando es como familia, hemos hecho algo increíble juntos. Es único. Yo le quiero muchísimo, es honrado, es fuerte y sólido". Briatore se deshacía en halagos hacia el asturiano: "Estoy encantado de que haya vuelto a la F1, es de los mejores. Además, esta súper en forma, muy motivado”.

Al margen de la vuelta de Alonso, el invitado de Motos también hablaba sobre su faceta empresaria. Y es que, como desvelaba el presentador, el italiano ha triunfado en casi todos sus negocios, tanto en el deporte como en la moda o la restauración. "El secreto del éxito es la gente, las personas, tu equipo. Necesitas un equipo, todos remando juntos. Es un poco como en el ejercito. Lo mismo en restaurantes, en moda, en todo. Yo tuve mucha suerte porque conté con Schumacher y también con Fernando".

A pesar de vivir en la élite del deporte y los negocios, Briatore explicaba que es consciente que el éxito puede originar la envidia de otros. “La peor enfermedad del mundo, más que la Covid-19, es la envidia, los celos. Si tienes éxito y, por algún motivo, dejas de tener éxito, hay un montón de gente que se va a alegrar mucho”, aseguraba. El empresario añadía un ejemplo de ello: "En Italia, si llevas un Ferrari la gente no va a decir ‘qué fantástico, ha conseguido su Ferrari’, lo que hacen es coger la llave y rayan el Ferrari. Es la envidia". El italiano afirmaba que se siente afortunado porque “tenemos el talento de crear empleo”. "En mi grupo tenemos más de 1.000 trabajadores", explicaba.