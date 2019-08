La fortuna que permite a Elsa Pataky y su marido vivir unas 'eternas' vacaciones

Hace dos meses, las alarmas saltaban en la meca del cine, Hollywood, ante la drástica decisión de uno de sus actores emblema, uno de los estandartes de Marvel que ha llevado a la compañía a batir récords de taquilla con su mayor franquicia, 'Los Vengadores'. Chris Hemsworth, quien interpreta a 'Thor', dejaba por un tiempo el cine para poder pasar más tiempo con su familia, la que ha formado con la actriz española Elsa Pataky.

La pareja, que lleva unida desde hace una década, tiene tres hijos, India Rose, de 7 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 5 años, los cuales han pasado últimamente más tiempo con su madre debido a la intensidad de trabajo que Chris ha tenido. Porque en los últimos dos años ha encadenado una película con otra, lo que le ha quitado tiempo para estar con su familia. Por eso ha decidido parar para dedicarles ese tiempo que antes no ha podido.

Así, la pareja está disfrutando de unas largas vacaciones que les han traído a España, donde han pasado cerca de un mes en diferentes lugares. Primero estuvieron en el País Vasco, concretamente en San Sebastián, lugar del que están enamorados y del que incluso Chris ha dicho que viviría si no pudiera hacerlo en Australia, donde residen ahora. Después marcharon a Ibiza con el actor Matt Damon y su familia, lugar en el que celebraron el 43º cumpleaños de Elsa.

Ahora han regresado a Los Ángeles, donde estuvieron hace unos días en la 'premiere' de la nueva película de 'Once in Hollywood' y donde tenían una de sus residencias,pues hace unos años se mudaron a Australia, su paraíso particular. Así, la pareja está disfrutando del tiempo que antes no ha tenido ante el éxito que de Chris estos años, el cual les ha mantenido separados, pero también les ha hecho ricos. Porque gracias a su personaje de 'Thor', Hemsworth ha amasado una importante fortuna, la cual está valorada en cerca de 90 millones de dólares -80 millones de euros-, según las cifras reveladas por la revista 'The Hollywood Reporter'.

Y es que el caché del actor no ha dejado de subir en estos años. Por ejemplo, en la película 'Los Vengadores: Infinity War', cobró 15 millones de dólares (13,4 millones de euros), pero cuando es 'Thor' en solitario su salario se duplica, pues en la última llamada 'Ragnarok' se embolsó 30 millones de dólares (cerca de 27 millones de euros). Así, solo en 2018 habría ganado más de 60 millones, según Forbes, una cantidad que bien le permite hacer este 'break' para desconectar de la interpretación.

Una mansión inmensa

Como la mayoría de grandes fortunas, la pareja ha invertido esta importante cantidad en patrimonio inmobiliario. En primer lugar, tienen una imponente mansión en uno de los lugares más privilegiados de Australia, Byron Bay. La casa la compraron en 2014 por unos 8 millones y desde entonces la han estado reformado y se espera que este año puedan mudarse a vivir en ella.

Esta impresionante casa tendrá seis dormitorios, piscina, gimnasio, spa, salón de juegos y hasta un cine. Una casa con todos los lujos cuya reconversión ha elevado su valor a cerca de 20 millones. Si bien estas obras no han gustado nada a sus vecinos, que llegaron a calificar la construcción de "obscena". Pero no solo eso, a pesar de que se muestran como una pareja muy respetuosa con el medio ambiente, su reforma ha cambiado el ecosistema del lugar donde está ubicada.

Como revelan unas imágenes tomadas por satélite publicadas por el 'Daily Mail' británico, para construir esta mega mansión han tenido que talar 60 árboles dentro en un territorio de 4,2 hectáreas. Así, lo que era una discreta casa ubicada entre unos matorrales es ahora una gigantesca mansión que ha transformado de tal manera el entorno que la imagen de hace unos años no se corresponde con la de ahora. Y a pesar de que esta obra fue aprobada por las autoridades, ha indignado completamente a los habitantes del lugar.

Para hacerse con esta increíble casa, el matrimonio vendió la que tenía en Malibú, donde el estilo de vida no se correspondía con su amor por el deporte y la comida sana. La casa se la compraron al actor Paul Hogan, conocido por la saga 'Cocodrilo Dundee', por 4,3 millones pero solo residieron en ella dos años. Contaba con cinco dormitorios, seis baños, un gimnasio, una biblioteca y un garaje con capacidad para tres coches y estaba rodeada de naturaleza, pero a pesar de ello la ciudad no era del gusto de la pareja, que prefiere la tranquilidad de Australia, donde Chris se crió y quiere que también lo hagan sus hijos. Así, la vendieron por cerca de 6 millones en 2016 y marcharon a su 'paraíso' australiano, el cual corre peligro ahora tras su enorme obra.