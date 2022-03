Penélope Cruz se sale de guion en la alfombra roja y arrasa con otro Chanel

Penélope Cruz es una de las actrices estrellas de nuestro país y esta noche ha brillado de nuevo en los Oscar por su nominación a mejor actriz por su papel en 'Madres Paralelas', película de Pedro Almodóvar, que le ha acompañado en una alfombra roja marcada por los tonos pasteles. En el caso de la actriz española no se ha dejado llevar por las tendencias y ha derrochado personalidad con un vestido color negro. La actriz ha posado junto con Javier Bardem, siendo una de las parejas más demandadas a nivel internacional.

Se trata de un vestido de Chanel con silueta princesa en el que destaca el corpiño y el lazo tweed que luce en el escote. Para completar este espectacular look, la actriz ha apostado por una melena ondulada, aportándole un toque natural al conjunto. Por su parte Javier Bardem lucía traje de color negro. No cabe duda de que ambos se han puesto de acuerdo por estos tonos oscuros con los que han posado en la alfombra roja.

Penélope Cruz EFE

Embajadora de la firma Chanel, Penélope Cruz ya dejaba enamoradas a todas las personalidades de la alfombra roja de los Premios Goya 2022 con ese diseño de color blanco, decorado con flores, ceñido en la cintura y falda con volumen. Un espectacular acierto que también se preveía en esta gala de los Premios Oscar 2022.

La alfombra roja de los Premios Oscar ha sido esta madrugada de lo más aclamada por el público. Muchas de las estrellas han elegido unos looks espectaculares que están causando tendencia, pero sin duda los colores pastel han sido los protagonistas. Analizamos los mejores looks de los Oscar 2022

Jessica Chastain

Ha sido una de las primeras en pisar la red carpet y una de nuestras favoritas. Como decíamos los colores pastel han sido los protagonistas, muchos rostros conocidos han recurrido a ellos para este evento internacional. En este caso, Jessi Chastain ha optado por un vestido largo de Gucci, con escote pronunciado que comenzaba en color dorado en la parte superior y acababa en un lila.

Jessica Chastain EFE

Zendaya

La protagonista de 'Euphoria' elegía un look de lo más original, en este caso se trata de un dos piezas, con camisa satinada cropped que ha combinado con una espectacular falda de lentejuelas plateada.

Zendaya EFE

Nicole Kidman

La actriz ha lucido un vestidazo en color gris de Armani Privé, de corte recto, con un escote tipo corazón con tirantes y volante voluminoso en la cintura. Ha sido uno de los looks más comentados en redes sociales, ya que hay mucha expectación por la nominación como mejor actriz protagonista por su papel en 'Being the Ricardos'.

Nicole Kidman EFE

Lupita Nyong'o

Con destellos en plata apareció Olivia Colman, que aspira a mejor actriz protagonista por "La hija oscura", un tono también escogido por Alana Haim, protagonista de "Licorice Pizza", que se decantó por un diseño de Louis Vuitton. El brillo alcanzó su punto más álgido cuando apareció en la alfombra roja Lupita Nyong'o con un vestido dorado de lentejuelas firmado por Prada.

Lupita EFE

Becky G

La cantante ha cambiado el escenario por la alfombra roja de los Oscar y se ha mostrado, igualmente, como una estrella luciendo un vestido dorado de palabra de honor con brillos, cola, en el que destacaban unos detalles en los laterales de la cadera.

Becky G EFE

Marlee Matlin

A pesar de que los tonos pastel han estado muy presentes, Marlee ha marcado la diferencia escogiendo el rojo con este vestido satinado de cuello redondo, manga larga y cintura drapeada, siendo una de las más elegantes.

Marlee Matlin EFE

Kirsten Dunst

Aplaudida fue la elección de Ariana DeBose, actriz que hasta ahora nadie conocía, pero esta noche nominada a mejor actriz de reparto por "West Side Story", resultó atractiva con un conjunto rojo de alta costura de Valentino. Un color con el que también resultó muy favorecida Kirsten Dunst, nominada a mejor actriz de reparto por "El poder del perro", que apostó por un diseño vintage de Christian Lacroix y Tracee Ellis Ross en un diseño de Carolina Herrera.

Kirsten Dunst EFE

Sofia Carson

La actriz se ha decantado por el color negro, siendo uno de los estilismos más elegantes ya que se trata de un vestido de tul con falda voluminosa de Giambattista Valli.

Sofia Carson EFE

Olivia Colman

Otra de las más comentadas. La actriz ha elegido para la ocasión un vestido largo plateado con cuello alto y mangas amplias en el que predominaba el tejido plisado causando un efecto espectacular.

Olivia Colman EFE

Timothée Chalamet

La osadía y originalidad de hombres como Timothée Chalamet compitieron con la elegancia y sutileza de Penélope Cruz, Zendaya y Nicole Kidman. Fue Uno de los estilismos más comentados y arriesgados fue el de Timothée Chalamet, que optó por no llevar nada debajo de la chaqueta de su traje de Louis Vuitton, unas joyas y una sutil sonrisa le bastaron para dar la campanada en sobre la alfombra roja.