Fran Rivera: "Dos partidos me han ofrecido ir en sus listas para el 28-A"

El 28 de abril está a la vuelta de la esquina y cada vez son más voces las que llaman a los ciudadanos a votar, a no quedarse en casa y a ejercer su derecho en unos comicios muy importantes para la mayoría de españoles. Así lo piensa el torero y empresario Fran Rivera, una de las figuras públicas que no se muerde la lengua ante estos temas y que siempre ha expresado con claridad sus opiniones políticas.

En conversación con La Información, el diestro asegura que estas elecciones son "las más delicadas desde la dictadura", y aboga por no pensar a pequeña escala, "sino en el conjunto de España y en el bien general". En su opinión, hay problemas muy importantes sobre la mesa que requieren apostar por la mejor gestión posible y por "los valores de toda la vida". "Hay que dejarse de los posicionamientos políticamente correctos", afirma Rivera, alguien quien además podría haber participado en alguno de los proyectos políticos que concurren a las generales, tal y como avanza a este medio.

Dos partidos políticos ofrecieron al diestro ir en sus listas para las generales, si bien él prefirió no aceptar la propuesta, "a pesar de que eran iniciativas muy bonitas". "En este momento de mi vida estoy centrado en otros proyectos, tengo otras prioridades y no me veo, aunque no lo descarto en el futuro", confiesa Fran. De este modo, podría haberse sumado a Miguel Abellán y Serafín Marín, compañeros suyos de profesión que van en las listas del PP y de Vox, respectivamente.

Para el diestro es muy importante que los partidos incluyan a los toreros en sus listas, ya que tienen mucho que aportar a la política y, además, pueden defender la tauromaquía desde este ámbito, "desde el que ha sido brutalmente atacada". "El toro es herencia histórica, cultura, patrimonial, económica y medioambiental", señala Rivera, quien cree además que su profesión puede aportar mucho "porque los toreros son personas que han sacrificado su vida y pueden transmitir muchos valores".

"Respeto, valentía, disciplina, responsabilidad... El toro puede aportar mucho a la política. Además, algunos toreros son también importantes empresarios, por lo que hablamos de personas que tienen muchos conocimientos y están mucho más preparados de lo que todo el mundo se cree", destaca.

"Es momento de apostar por otras opciones políticas"

De cara al domingo, Fran tiene claro que es el momento de votar a partidos políticos "que no hayamos votado nunca pero que aporten la confianza que ya no dan los de siempre". Sin querer referirse directamente a Vox, el torero cree que los ciudadanos deberían guiarse más por los proyectos y las personas que por las siglas.

El diestro considera que hay problemas muy graves que solucionar, como el independentismo, la inmigración, los impuestos, la economía o el trabajo, y que debemos apostar por quien garantice una buena gestión y "se deje de demagogia".

En esta línea, tiene muy clara su postura respecto a las elecciones del próximo domingo, para las que se espera una gran movilización. Porque Fran Rivera no es la única persona pública que ha animado a los ciudadanos a votar en unos comicios considerados cruciales. La suerte está echada.