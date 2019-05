Las otras meteduras de pata de Fran Rivera: Vox, Podemos, Pacma y la Pantoja

Fran Rivera ha sembrado la polémica con una frase que ya es 'trending topic' en Twitter y le ha valido numerosas críticas. El diestro, que también es colaborador de 'Espejo Público', opinó el miércoles acerca del suicido de una empleada de Iveco por la difusión de un vídeo sexual por parte de sus compañeros. Fran señaló que "un hombre no es capaz de tener un vídeo así y no enseñarlo", aunque intentó matizarlo diciendo que eso no es de hombre y que la chica no era para nada culpable de lo ocurrido.

Si bien nadie ha tenido en cuenta esos matices y muchas personas han arremetido contra él llamándole machista. Él ha intentado defenderse en redes sociales colgando el vídeo de su intervención en el programa completa para que no se tergiversen sus palabras, pero aún así las críticas no arrecian.

Ver la realidad es mejor que ver la manipulación. pic.twitter.com/2bJUZLDiRN — F.R.Paquirri (@Paquirri74) May 30, 2019

En cualquier caso, Fran está ya más que acostumbrado a estar en el ojo del huracán. El hecho de que no se muerda la lengua y exprese su opinión y su ideología sin temor al qué dirán le ha valido numerosas polémicas, pues ha pisado algunos charcos en los últimos años. Uno de los temas de los que más ha hablado últimamente ha sido de política, pues es un defensor total de la unidad de España totalmente contrario a la causa soberanista en Cataluña.

Algo que siempre ha expresado en público y le ha granjeado la enemistad del colectivo independentista. De ahí que en Twitter escribiera un día una reflexión en la que se preguntaba si podría algún día pasear tranquilo por las calles de Cataluña sin ser agredido, una especie de acusación velada que le valió un chaparrón de comentarios, muchos procedentes de usuarios catalanes indignados con sus palabras.

Una pregunta .

Yo,orgulloso de ser español,declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista . Podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen ??? — F.R.Paquirri (@Paquirri74) April 1, 2019

De hecho, tan sincero es sobre su ideología que, cuando Vox dio la sorpresa en Andalucía y entró en el Parlamento en las pasadas elecciones de diciembre, Fran no dudó en revelar que él había votado a la formación de ultraderecha y que se alegraba de los resultados que había obtenido. Además, aseguraba que votarles "no es un voto inútil". Para Fran, lo fundamental es que Vox se ha ganado el apoyo de los taurinos porque ha defendido el toreo "desde el primer momento". Estas declaraciones también le valieron numerosas críticas en redes.

Pero este no es el único motivo por el que apoya al partido de Abascal. Su lucha para derogar la ley sobre violencia de género y equiparar los derechos del hombre y la mujer en cuanto al cuidado de los hijos cuando hay un divorcio le llevaron a señalar que esperaba que Vox "ganara la batalla" que él perdió, pues recordemos que el torero tuvo una lucha judicial con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, para quedarse con la custodia de su hija Cayetana.

Siendo partidario de Vox, sus ideas no pueden chocar más con las de partidos como Podemos. Especialmente, con las de su líder, Pablo Iglesias, al que incluso ha llegado a insultar en redes. Fran llegó a llamarle "golfo" y acusarle de que "se lo lleva calentito" por defender al gobierno venezolano y la acusa de "cómplice del genocidio que se está cometiendo en Venezuela". Unas palabras que no han tenido respuesta por parte del político, pero sí de muchos tuiteros que de nuevo cargaron contra él.

Es un chiste muy malo las declaraciones de Pablo Iglesias , habla de un dictador cuando es amigo y cómplice del genocidio que se está cometiendo en Venezuela . No tienes vergüenza ! Ya está bien de llevártelo calentito !!! Golfo ! — F.R.Paquirri (@Paquirri74) December 2, 2018

Siendo torero, los enfrentamientos con Pacma, el partido animalista, también son frecuentes. Tanto él como su hermano Cayetano. Hace unos meses, la fotografía de la candidata de la formación a las generales, Laura Duarte, dando de comer supuestamente a un toro bravo generó la indignación de Cayetano, que les acusó de mentir porque eso no era un toro, sino un buey, ya que un toro bravo no hubiera permitido que le dieran de comer ni que alguien estuviese tan cerca, pues su instinto es embestir.

Para ser animalistas sabéis bien poco de animales...

Te invito @lau_duart a acariciar un toro BRAVO, no castrado! Ya verás el "abrazo"... Eso es un buey!

Además de ignorantes sois muy irresponsables haciendo pensar a la gente que puede acariciar un toro bravo.@PartidoPACMA https://t.co/yNvD378T8s — Cayetano (@Cayetano_Rivera) April 19, 2019

Fran apoyó a su hermano y quiso desmontar las afirmaciones de Pacma en 'Espejo Público', yendo al campo y poniéndose delante de un toro bravo para ver que ocurría. En cuanto lo hizo, el animal fue a embestirle, lo que le obligó a huir para ponerse a salvo. Evidentemente, ese vídeo no pasó desapercibido y también generó multitud de comentarios.

Su 'guerra' contra Isabel Pantoja

Pero en el ámbito personal Fran tampoco se calla y ha tenido declaraciones también polémicas. Incluso hacia su hermano Cayetano, con el que supuestamente guarda buena relación. Decimos supuestamente, pues lo ha llegado a poner en duda. Cuando saltaron los rumores de que su mujer, Lourdes Montes, no se lleva bien con la esposa de Cayetano, la presentadora Eva González, Fran quiso quitarle hierro al asunto diciendo que ambas cuñadas "se llevan mejor que Cayetano y que yo". Además, cuando nació el hijo de su hermano, Fran no dudó en hacer unas llamativas declaraciones: "Sé que al padre no le va a gustar que lo diga, pero el niño es un llorón".

Si bien su mayor enfrentamiento personal es con Isabel Pantoja, la madre de su hermano Kiko y viuda de su padre, Paquirri. Aunque con el dj ya ha limado asperezas y ahora son uña y carne, con la tonadillera sigue enfrentado porque, supuestamente, nunca les dio toda la parte de la herencia de su padre que les correspondía a él y a su hermano Cayetano. Objetos personales que la cantante dijo en su día que le habían robado de su finca Cantora.

Por ello, Fran ha acusado a Isabel ante los medios de mentirosa numerosas veces y ha pronunciado frases como "el día que ella suba pa'rriba tendrá que darle explicaciones a mi padre", la cual dijo en 'Espejo Público' ante la estupefacción de la audiencia, aunque matizó que espera que sea "lo más tarde posible". De hecho, hace unos días los periodistas le preguntaron lo que le parecía la participación de Pantoja en 'Supervivientes', pero solo dijo "A mí lo que me tiene que dar son las cosas de mi padre".