Francisco Rivera defiende a su hermano Kiko tras la pulla de Isabel Pantoja

Siempre discreto con su vida privada y la de su familia, Francisco Rivera ha roto su silencio para defender a su hermano Kiko después de la pulla de Isabel Pantoja en 'Top Star', donde la tonadillera afirmó tajante que el talento "no" se hereda. Unas palabras en las que muchos vieron un zasca a la carrera musical de su hijo a las que el propio Kiko contestaba a través de sus redes sociales asegurando que "el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro".

Ahora, Francisco sale al paso de las polémicas palabras de la cantante, y aunque no ha querido pronunciarse acerca de la guerra legal que Kiko mantiene con su madre ni sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para que Pantoja les entregue a él y a sus hermanos los enseres de Paquirri que les pertenecen, sí ha querido responder tajante a la opinión de que el talento no se hereda.

"No estoy de acuerdo. Yo soy torero gracias a mi padre" ha asegurado el hijo de Carmen Ordóñez, dejando claro su desacuerdo con la pulla con la que Isabel habría insinuado que Kiko no ha heredado su talento para la música. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta de Fran a la tonadillera!