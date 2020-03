Las duras palabras de Frank Cuesta sobre su cáncer: “Yo no me quiero morir”

A finales del pasado año, Frank Cuesta confesó que volvía a padecer cáncer. Lo hizo después de las múltiples preguntas que llegaron de sus seguidores cuando apareció en varios de sus vídeos sin pelo.

"He estado malo durante un tiempo y por la medicina que me han dado se te cae el pelo", dijo a través de sus redes sociales. Desde entonces, ha continuado asiduo a sus redes y haciendo vídeos, sin cambios aparentes... hasta ahora. El mediático herpetólogo ha concedido una entrevista a la revista Qué me dices en la que ha hablado sobre su programa, el cambio climático, la situación de su mujer Yuyee, sus hijos y el cáncer que padece.

Acostumbrado a la polémica, ha vuelto a hablar sobre la joven Greta Thunberg y su lucha por el planeta. "Si la salvadora del planeta es una niña que le dice a la gente que no hay que ir al colegio y es pedir y pedir... Es que yo no la he visto recoger un papel del suelo. Si en lugar de hacer eso, se enseña a reciclar o recoger mierda de las playas o de los ríos", ha dicho Frank Cuesta a la revista. No es la primera vez, por cierto, que arremete contra la joven activista.

Sobre su enfermedad

En el año 2015, Frank Cuesta contó mediante una publicación de Facebook que había superado un cáncer que tuvo hacía dos años. Ahora vuelve a padecer esta enfermedad, a la que no le gusta poner nombre. "No es miedo [de pronunciar la palabra], simplemente no me gusta. Es una enfermedad de la sangre y se entiende. Un tratamiento igual de largo, puedo decir cáncer o leucemia, me da igual. Al final del día estás malo y ya está", ha explicado.

Sobre si nunca ha pensado en tirar la toalla, Cuesta ha dicho lo siguiente: "¿Para qué? Para eso te mueres y te pegas un tiro. No, xk tengo hijos. Si no los tuviera, sería otra historia. Tengo una familia y mucha responsabilidad. Quiero se que mueran todos antes, yo no. Si viviera en Madrid, me compraría el 'ABC' para leer quién se ha muerto. Yo no me quiero morir".