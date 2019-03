De Spice a millonaria: el cambio de Geri tras su boda con el 'capo' de la Fórmula 1

Las Spice Girls están viviendo una auténtica revolución que podría incluso dar al traste con su gira de reencuentro, programada para mayo y junio en Reino Unido. Porque Mel B ha desatado una tormenta de magnitudes todavía desconocidas con sus últimas declaraciones, en las que ha revelado que mantuvo relaciones sexuales con su compañera Geri cuando formaban parte de la mítica banda.

Aunque siempre hubo rumores acerca de ello -y también de una enemistad entre ellas-, es ahora, 20 años después, cuando 'Scary Spice' lo ha confirmado para sorpresa de todos. Y en directo en televisión. "Fue algo que simplemente sucedió", señaló Mel B a cámara, consciente de que con sus palabras Geri iba a enfadarse y mucho.

"Ella, que ahora tiene un elegante marido y vive en una casa de campo, va a odiarme por contar esto", aseguró Mel B tras su confesión, y parece que sabía de lo que hablaba, porque Geri estaría "devastada" con esta revelación pública. Según recoge 'Daily Mail', la cantante está pasándolo realmente mal porque cree que su compañera ha intentado humillarla con sus palabras al hablar de su nueva vida, alejada de los excesos del pasado.

"No es solo lo que se dijo acerca de dormir juntas, es la forma en que lo dijo y todas las desagradables y celosas críticas hacia Geri y su estilo de vida con su esposo. Geri se siente humillada. Lo que Mel podría hacer sería una gran disculpa pública, pero Mel no se disculpará", ha indicado una fuente al rotativo británico. Y son muy ciertas sus palabras, porque Scary ya ha avanzado que no va a pedir perdón a Geri y que no se arrepiente de su confesión.

Pero, ¿a qué forma de vida se refiere Mel B? ¿Cómo ha cambiado la conocida como Ginger Spice en todos estos años? ¿Quién es su esposo? Porque su compañera tiene parte de razón, Geri no es ya la misma persona, al menos en apariencia. Ha pasado de ser la Spice más escandalosa a toda una mujer de la alta sociedad británica tras su boda con uno de los hombres más poderosos de la Fórmula 1.

Christian Horner, el que mueve los hilos en Red Bull

Hace cinco años, Geri protagonizó su enésimo escándalo en Reino Unido que esta vez afectaba a uno de los deportes más importantes del mundo. Al menos, al que más dinero mueve. Porque en 2014 se dio a conocer la relación que mantenía con Christian Horner, nada menos que el jefe de equipo de la todopoderosa escudería Red Bull, un romance que empezó justo cuando Horner todavía estaba casado e incluso esperaba un hijo con su exmujer.

De ahí la polémica que hubo en un principio cuando se destapó la relación, que demostró ser más que un 'affaire' cuando en 2015 contrajeron matrimonio en la iglesia de St. Mary's de Woburn, en Bedfordshire. Una boda de cuento de hadas a la que, por cierto, asistió Mel B, mientras que Mel C y Victoria causaron baja.

A partir de ahí, la vida de Ginger Spice cambió radicalmente, pues se trasladó a vivir a una impresionante casa de campo en Oxfordshire junto a Horner y su hija Bluebell, de 12 años, fruto de una relación anterior. Allí, Geri lleva una vida sencilla dedicada a su hogar y a sus hijos, pues con Horner ha sido madre del pequeño Monty, de dos años. Incluso tiene una pequeña granja donde cuida de cabras, burros, gallinas u ovejas. Una vida de ama de casa que combina con la de las carreras de Fórmula 1, acompañando a su esposo a algunas de las que se celebran alrededor del mundo.

Así, Geri ha pasado a adoptar el apellido de su marido, y ahora es Horner, en lugar de Halliwell. Un apellido de mucho peso en el mundo de las carreras, pues este británico de 45 años ha logrado en tiempo récord llevar al equipo Red Bull a lo más alto. Tras una breve carrera como piloto de Fórmula 3000, en 2005 fue elegido por la escudería para llegar a lo más alto, y vaya si lo hizo.

En 2010 ya lograron su primer campeonato del mundo de la mano de Sebastian Vettel, que consiguió otros tres mundiales más para la escudería, convirtiéndola en la más poderosa de la década. De ahí que Horner, como el responsable de estos éxitos se embolse al año un salario superior a los 3 millones de euros. Y reconocimiento, pues en 2013 recibió la Orden del Imperio Británico.

De este modo, la vida de Geri ha dado un giro de 180º y en nada se parece ya a la que llevaba cuando copaba las listas de éxitos con las Spice Girls. Ahora, toda esa vida se ha puesto en entredicho con la revelación de Mel B, quien además podría haber querido burlarse de esta nueva Geri 'pija' que en nada tiene que envidiar a la Posh oficial, Victoria.

Según el 'Daily Mail', su aventura con su compañera ha salpicado ya a su matrimonio y a sus hijos, a los que quiere mantener alejados de toda la polémica. Las fuentes consultadas por el medio señalan que ella "no piensa poner su matrimonio en riesgo en absoluto" ni su "frágil salud mental", ya que cuando salió de las Spice estaba totalmente echa polvo. Además, con esta confesión se habría dado al traste con la posibilidad de una gira mundial de reencuentro, por lo que será en los conciertos de Reino Unido donde únicamente se podrá disfrutar del grupo de nuevo. Y se podrá comprobar si esta revelación ha trastocado aún más la amistad entre Mel B y Geri.